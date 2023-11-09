История любви: столетний россиянин женился на 75-летней женщине

Мужчина — заслуженный артист России и заслуженный деятель искусств Белоруссии. Долгое время служил режиссером-постановщиком. Познакомился со своей будущей невестой-художницей в Доме актера, пишет nn.ru. Она там работала.

При этом культурный деятель до сих пор работает — режиссер чуть ли не каждый день приезжает в любимый театр, ставит постановки и следит за организационными процессами, пишет starhit.ru.

Ранее прожившим в долгом браке россиянам предложили выплачивать по 10 тыс. рублей. В каждом ЗАГСе в Хакасии есть специальные книги, куда вносятся семьи-долгожители. Отмечается, что такие пары получают по 10 тыс. рублей от главы республики.

Парламентарии заявили, что тему будут развивать на федеральном уровне.

Такая мера поддержки в Хакасии начала действовать с 1 января 2023 года. Выплаты полагаются семьям, которые отметили 50-летний, 60-летний и 70-летний юбилеи совместной жизни.