10 ноября
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Жизнь

История любви: столетний россиянин женился на 75-летней женщине

В Нижнем Новгороде 100-летний долгожитель женился на 75-летней пожилой женщине.

Свадьба.
Свадьба.
СС0

Мужчина — заслуженный артист России и заслуженный деятель искусств Белоруссии. Долгое время служил режиссером-постановщиком. Познакомился со своей будущей невестой-художницей в Доме актера, пишет nn.ru. Она там работала.

При этом культурный деятель до сих пор работает — режиссер чуть ли не каждый день приезжает в любимый театр, ставит постановки и следит за организационными процессами, пишет starhit.ru.

Ранее прожившим в долгом браке россиянам предложили выплачивать по 10 тыс. рублей. В каждом ЗАГСе в Хакасии есть специальные книги, куда вносятся семьи-долгожители. Отмечается, что такие пары получают по 10 тыс. рублей от главы республики.

Парламентарии заявили, что тему будут развивать на федеральном уровне.

Такая мера поддержки в Хакасии начала действовать с 1 января 2023 года. Выплаты полагаются семьям, которые отметили 50-летний, 60-летний и 70-летний юбилеи совместной жизни.

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