Испытание погодой, штормпрогноз: к аномальным морозам добавился режим "черного неба" на Алтае

В Барнауле и Бийске ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности.

Это так называемый режим "черного неба". Штормпрогноз действует пока до 14 декабря.

Ночная температура воздуха в регионе местами составит до минус 40 градусов мороза. Днем значительно потеплеет — от минус 16 до 27 градусов.

Ветер изменит направление с северного на юго-западное.

Режим "черного неба" уже действует на территории Красноярского края, в Хакасии, в Кузбассе и в Томске.

Ранее эксперт рассказал, почему в Сибири часто вводят режим "черного неба". При атмосферном процессе загрязнения от труб заводов, домов с печным отоплением, выхлопных газов автомобилей не покидают пределы воздушного бассейна. Но когда придет потепление, а вместе с ним восстановится широтный перенос воздушных масс, начнет поступать очищающий воздух.

В "режимные дни" не рекомендовано открывать окна даже на микропроветривание — чтобы вредные примеси не проникли в квартиру. На улицу выходить лучше в респираторе или маске.