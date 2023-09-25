Искусственный интеллект помог в создании переводчика с петушиного

Японские ученые создали переводчик с петушиного языка с помощью искусственного интеллекта.

Создать его помогла технология, которая называется «Глубокий эмоциональный анализ». Она позволяет распознавать эмоции птиц.

Во время эксперимента участвовало 80 особей. У куриц можно распознать следующие эмоции: голод, страх, стресс, восторг и удовлетворенность.

Ученые считают, что если люди смогут узнать, что чувствуют птицы, то смогут делать для них лучшие условия.

Полностью ознакомиться с исследованием можно здесь.

Ранее мы показывали девять редких и красивых птиц, которых заметили на Алтае зимой.