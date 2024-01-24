Искатели древностей. Зачем они ездят по Алтаю и какие исторические шедевры отыскали

Несколько увлеченных людей ездят по Алтаю и отыскивают старинные здания и мосты, развалины заводов и надгробные памятники. Они фиксируют исчезающую старину на фотокамеру и собирают сведения о «личной жизни» объекта - чтобы не оборвалась та ниточка, которая связывает нас с предыдущими поколениями. За время экспедиций они нашли «мертвые души» в реестре объектов культурного наследия. И встретили людей одной с ними веры - таких же ревнителей старины, как они. Об их поездках и поразительных находках – наши истории.

История №1. О том, почему краеведов притягивает друг к другу, как филателистов

«Оказалось, не я один такой ненормальный», - Данил Дегтярев, историк, экскурсовод, народный лектор и вообще активист, помнит, как сложилась их дружная краеведческая команда.

Ненормальными он называет коллег, понятное дело, в шутку. Для всей честной компании изучение какого-нибудь надгробного памятника в кулундинской степи – это самая нормальность и есть.

Общее увлечение притягивает таких людей друг к другу, как филателистов. Для них руины старой церкви - ничуть не меньшая ценность, чем для коллекционера - редчайшая марка вроде «Британской Гвианы».

С Евгением Клепиковым, фотографом-краеведом из Барнаула, Данил Дегтярев познакомился на субботнике у «спички». У обоих была мечта - хотя бы для истории, для летописи сохранить артефакты, созданные прежними поколениями.

Евгений Клепиков, Наталья Редюк и Данил Дегтярев. Соцсети.

Карты сошлись, когда в 2021-м к ним примкнула Наталья Редюк - автовладелец, айтишник… И еще один фанат краеведения, готовый часами торчать в архивах, по зернышку собирать информацию и исследовать каждый уголок объекта в натуре.

В первую поездку они отправились на ее машине весной 2022-го.

История №2. О том, что малоизвестные шедевры можно найти в очень известном месте

Начали с места, казалось бы, «намоленного» краеведами - столько здесь всего открыто, заснято и описано: с Бийска. Но, поверьте, в Бийске городских сокровищ – копать-не перекопать.

«Мы совершено случайно обнаружили заброшенное здание первой городской больницы», - рассказывает Евгений Клепиков.

Заброшенная Бийская городская больница. Предоставлено Н. Редюк.

Больницу эту, построенную в 1931 году на левом берегу Бии, в Заречье, закрыли не так и давно - в 2011-м. 80 лет здесь принимали роды и спасали больных. А сегодня больница забыта – стоит себе, скучая, в окружении сосен.

Между тем, это - шедевр конструктивизма, объясняет Данил Дегтярев. «Стиль, который, вообще-то, не характерен для Бийска», - добавляет Евгений Клепиков.

А вот другой особый объект, тоже спрятавшийся от гостевых маршрутов: дача купца Василия Кричевцева, торговавшего по Чуйскому тракту с Китаем и Монголией – «купца-чуйца».

Дача Василия Кричевцева. Страничка в соцсети Натальи Редюк

В Барнауле дореволюционных дач почти не сохранилось – есть одна-единственная на Змеиногорском тракте. В Бийске их много, эта – самая красивая.

«Весь Бийск до революции стоял на правом берегу Бии, - объясняет Данил Дегтярев. - На левом, в Заречье, была слобода Амурка. А в Амурке - сосновый лес, где строили загородные дачи».

По кружевной резьбе на фасаде и трехстворчатым округлым окнам можно представить, какой нарядной была эта дача в 1916 году, когда ее построил купец.

Дача Василия Кричевцева. Страничка в соцсети Натальи Редюк

Нынче она вряд ли зацепит взгляд обывателя. Но у нее есть хозяева, благодаря которым она жива. Правда, леса вокруг уже нет – есть лишь редкие деревья. Да и внутри все сильно перестроено – о ее былых интерьерах может поведать лишь «родная» лестница.

Дача Кричевцева чем-то напоминает его же особняк, затерявшийся в исторической части, но «немного на задворках» - в частном секторе.

«Этот шикарнейший особняк включен в реестр объектов культурного наследия. Но он заброшен», - констатирует Данил Дегтярев. На табличку «Охраняется государством» время не смотрит – дом разрушается на глазах.

Особняк купца Василия Кричевцева. Бийск. Предоставлено Н. Редюк.

История №3. О том, что забытые здания умирают молча, а старые кладбища – еще и незаметно

Ставшие ненужными здания умирают молча, не подавая сигнала SOS – за них могут пошуметь лишь «ненормальные» любители старины и отдельные архитекторы. Закрытые кладбища уходят не только молча, но и незаметно – сюда ведь редко заглядывают люди.

Между тем, в каждом старом городе мертвых, сумевшем пережить вихри революций, еще живы десятки памятников и красивых кованых оград. Но день за днем, по миллиметру, они уходят в землю - вслед за теми, ради кого их установили.

Вот самое старое на Алтае Вознесенское кладбище Бийска – его показывают краеведы. Оно раскинулось на возвышенности, над городом, за что его, собственно, и называют Старым Нагорным.

На Вознесенском (Старом Нагорном) кладбище Бийска. Предоставлено Н. Редюк.

Первое захоронение здесь появилось в 1772-м, рассказывает Данил. До революции оно утопало в зелени, а над деревьями возвышалась розовая колокольня, от которой по городу разносился малиновый звон.

В советское время оно избежало уничтожения, в отличие от барнаульских Нагорного и Кресто-Воздвиженского кладбищ. Но его уничтожает время.

Никому - кроме горстки исследователей и редких родственников - нет дела до почетных граждан, купцов и военных, священников и монахинь, чиновников и учителей и их последнего пристанища. Хотя само кладбище – памятник истории, как и отдельные надгробия.

Среди тополино-кленовых зарослей краеведческая команда отыскала могилу купца Василия Осипова - гласного гордумы, старосты кладбищенской церкви и ее строителя.

Бийское Вознесенское (Старое нагорное) кладбище. Слева - памятник на могила купца Василия Осипова. Страничка в соцсети Натальи Редюк.

Надгробный памятник Осипову - самый большой и, возможно, самый сложный в изготовлении. Правда, сегодня это уже руины. Рядом покоится супруга купца Агафья, сильная духом сибирячка, подхватившая дело отца после его смерти.

А вот кладбище в Колывани, что в Курьинском районе, это еще один пункт экспедиционного маршрута. Оно немногим моложе старого бийского. Колывань и сама-то по себе – музей. «Именно отсюда есть пошло демидовское, а потом Кабинетское горное дело», - говорит Данил.

Каким-то чудом здесь продолжает работать камнерезный завод, бывшая шлифовальная фабрика. Живы промышленное здание и плотина. А на местном кладбище лежат те, кто стоял у колыбели промышленного Алтая.

«На могилах горных инженеров мы видели надгробные плиты начала XIX века с масонскими символами», - вспоминает Евгений.

Колывань. Камнерезная фабрика. Предоставлено Н. Редюк. Кладбище в с. Колывань. Предоставлено Н. Редюк. Рисовальная школа в Колывани. 1876 год. Предоставлено Н. Редюк.

Еще одно «кладбищенское» открытие путешественники сделали Завьяловском районе.

«В обычной маленькой деревушке, на обычном кладбище, посреди кулундинской степи, мы увидели богатый гранитный памятник. Больше такого нет ни в одной из деревень», - рассказывает фотограф-краевед.

Здесь, у села Овечкино, похоронен 28-летний датский подданный Томас Иензен, погибший в здешних краях на охоте летом 1901 года. Какими ветрами занесло его в Сибирь ?

«В те времена иностранные подданные на Алтае не были редкостью, - объясняет Данил. – Наш край производил первоклассное масло, которое шло на экспорт. Организовывать производство и скупать готовый продукт сюда ехали иностранцы. Томас Иензен – из их числа. В Овечкино он создал маслобойный завод».

Надгробный памятник датчанину Томасу Йензену у села Овечкино. Страничка в соцсети Натальи Редюк

В Овечкино датчанина любили, и денег на красивый памятник не пожалели. «Спи, незабвенный наш добрый товарищ и друг, далеко-далеко закинутый волною жизни от своей любимой Родины… Мир праху твоему», - гласят надписи на памятнике.

История №4. О том, что не перевелись на Алтае подвижники

Каждый новый маршрут экспедиций краеведческая команда выстраивает, исходя из списка памятников в реестре. Но не только – старинные здания, мосты, башни, церкви есть на Алтае везде. И не всем присвоен статус объекта культурного наследия.

А бывает, что здание в реестре есть, а в жизни от него не осталось и следа.

«Когда мы приехали в Вылково (Тюменцевский район), мы знали, что ветряной мельницы, которая значится в реестре, уже нет, а деревянные дома вроде бы как должны быть. Мы объехали эти адреса. Из семи домов нашли в натуре один! Остальных нет физически – на их месте пустыри. Такие вот мертвые души», - говорит Данил Дегтярев.

Наталья Редюк. Предоставлено Н. Редюк.

Где-то, наоборот, кладезь "живых" артефактов, как в Ребрихинском районе, но нет ни одного архитектурного объекта, включенного в реестр.

Данил Дегтярев объясняет: видимо, там, где в 1990-е годы были краеведы-энтузиасты, удавалось занести в реестр исторические здания. Если их не было, в реестр включили только памятники Великой Отечественной и Гражданской войны.

Впрочем, это не значит, что самим жителям наплевать на свою старину. В селе Ворониха Ребрихинского района, некогда большом и богатом, населенном, в основном, старообрядцами, за сохранение старинной паровой мельницы взялись сами жители.

В 2015 году сход единогласно признал ее достоянием села.

Ворониха, бывшая мельница. Сход признал ее достоянием села. Предоставлено Н. Редюк. Паровая мельница в селе Ворониха (Ребрихинский район). Страничка в соцсети Натальи Редюк Ворониха, бывшая мельница. Сход признал ее достоянием села. Предоставлено Н. Редюк.

«Когда государство не замечает историко-культурное достояние, дела плохи. Старинные здания будут гнить и рассыпаться в труху. Но иногда случается чудо и за здание-старичка вступается народ», - комментирует Данил Дегтярев.

На старой мельнице в Воронихе - табличка. «Построена народными умельцами. Является уникальным памятником архитектуры деревянного зодчества начала XX века. Продаже и перестройке не подлежит».

Кстати, в том же Вылково краеведческая команда наткнулась на старинное здание (бывший маслозавод), недавно купленное предпринимателем.

«Он хочет восстановить его. Нам он сказал: не хочу, чтобы в центре моего села были еще одни руины. Это настоящий подвижник», - говорит Дегтярев.

с. Вылково, Тюменцевский район. Д. Дегтярев.

История №5. О том, что поиск и открытие артефактов похоже на путешествие в иные миры

Наталью Редюк часто спрашивают, зачем ей нужно это краеведение, эти поездки по городам и весям? «Ощущение, что перемещаешься в какой-то другой мир, который захватывает и поглощает», - объясняет она.

Это ощущение, по-моему, разделяют и ее коллеги по команде искателей старины. За два года они объехали полтора десятка районов Алтайского края (количество сел не считаем) и городов и продолжают «погружаться».

За каждым новым объектом, попавшим в объектив, - история, большая или маленькая - что удалось накопать в книгах, архивах и статьях. Фотографии многих объектов уникальны, в соцсетях Данила, Евгения и Натальи они опубликованы впервые.

Как, например, единственный в регионе железнодорожный мост-памятник, построенный в 1915 году через реку Чумыш. Где-то здесь в Гражданскую войну красные отбивались от белых, наступавших со стороны Ново-Николаевска.

Мост через Чумыш. 1915 год. Не действует. Предоставлено Н. Редюк.

«Железная дорога проходит рядом, а этот мост и пути к нему заброшены, рельсы разобраны», - рассказывает Евгений Клепиков.

Фото бывшего малосырзавода в селе Коробейниково, построенного из кирпича и колотых каменных глыб в 1929 году, в интернете встречаются, но все же лишь изредка.

Сегодня это село известно, в первую очередь, храмом Казанской иконы Божьей матери, привлекающим тысячи паломников. А в советское время в церкви хранили зерно, завод же, наоборот, процветал - сыр отправляли на выставки и продавали за границу.

В 1990-е годы церковь восстановили. Завод, напротив, сошел с исторической сцены. Как-то не получилось совместить и то, и другое.

Церковь в Коробейниково, Усть-Пристанский район. Предоставлено Н. Редюк. Развалины масло-сыродельного завода в Коробейниково. Предоставлено Н. Редюк. Развалины масло-сыродельного завода в Коробейниково. Страничка в соцсети Натальи Редюк

Это предприятие краеведы называют заводом-дворцом - потому что внутри они увидели узоры на стенах каждого помещения. Хотя, конечно, от его прежнего вида не осталось ничего.

История №6. О том, как быстро время поглощает объекты, у которых нет хозяина

Рассказывая о своих экспедициях, мои собеседники часто (и с сожалением) говорили про какой-то изучаемый ими объект: разрушается, умирает. Свою работу делают ветер, дождь и деревья. Окончательно судьбу решает человек - точнее, видимо, нищета и беспамятство.

«Хорошо, когда старые здания занимают какие-то госучреждения, которые за ними следят. Тогда они в более-менее неплохом состоянии», - рассуждает Данил.

Закон природы: здания без хозяина исчезают. Даже если в них когда-то вкладывали душу и огромные ресурсы, как это делала, например, семья Адриана Винокурова, самого богатого купца Алтая.

«После того, как Адриан Ильич с сыновьями перебрался в село Камень, в Тюменцево остался его сын Александр. Все свои деньги он тратил на создание образцово-показательного хозяйства. Конный завод в поселке Заводском был его гордостью, но, конечно, не только его – всей округи», - рассказывает Наталья.

Шорная мастерская конного завода Винокурова. Одно из немногих кирпичных строений заводского комплекса. Предоставлено Н. Редюк.

О размахе дела можно судить по конному манежу неординарной конструкции – с шатровой крышей. «На первый взгляд он напоминает гигантский шалаш для сказочного великана», - описывал его Данил.

Неофициально манеж Винокурова считали одним из десяти наиболее значимых памятников архитектуры в регионе. В 2008-м, простояв 100 лет, огромный купол рухнул - «остались несущие балки, напоминающие ребра и кости чудовищного скелета». Да слабые воспоминания о купце-созидателе.

«Этот рухнувший купол вызывает нереальные ощущения, чувство, будто ты на другой планете. И ты понимаешь, насколько это было уникальное сооружение», - продолжает Наталья Редюк.

Сломанный купол конного манежа Александра Винокурова в Тюменцевском районе. Страничка в соцсети Натальи Редюк

История №7. О том, какова цель экспедиций и что будет дальше

Собеседники altapress.ru спешат сохранить для истории хотя бы то, что осталось. Хотя бы следы того, что когда-то создали люди, жившие в этих краях до нас.

«Итогом наших поездок стали две лекции, во время подготовки к ним мы поняли, какой объем информации у нас уже есть. В будущем, возможно, мы оформим это в путеводитель, каталог или фотоальбом с историческими/интересными местами и кратким описанием. Обязательно будут публичные лекции. Но все это - не самоцель. Нам просто это интересно», - объяснила Наталья.

Впереди у них еще много поездок и участие в большом деле, связанном со старинной церковью в селе Волчно-Бурлинское в Крутихинском районе.

Церковь села Волчно-Бурлинское, Крутихинский район. А. Деринг.

Архитектор Александр Деринг вместе с потомком первого священника этой церкви Николаем Вознесенским думают, как ее воссоздать или остановить разрушение. А краеведческая команда хочет восстановить ее историю. Но это уже совсем другой рассказ.

Дом архитектора в Барнауле. ВК-Александр Деринг.

Презентацию результатов своих экспедиций Данил Дегтярев, Евгений Клепиков и Наталья Редюк провели 23 декабря в барнаульском Доме архитектора. Архитектор Александр Деринг анонсировал проведение здесь в 2024 году серии встреч с историками, архитекторами, краеведами, урбанистами и бесед о новых краеведческих находках и градостроительных проектах. О мероприятиях организаторы будут сообщать через социальные сети.

Самое важное - в нашем Telegram-канале