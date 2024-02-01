Инцидент с новым трамваем и кое-что о расширении Новоалтайска. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Новоалтайск решили расширить с помощью коттеджного микрорайона. Аукцион по продаже земель начнется уже в 2024 годы. Почитайте, какие у этого решения есть нюансы. Другие новости Алтайского края — в моей подборке.

Белорусский трамвай успели сломать. Или все-таки нет?

Утром в соцсетях и СМИ появилась информация о новом белорусском трамвае, который поломали перед выходом на линию. В комментариях к новости разгорелась жаркая дискуссия о некомпетентности всех, кто к этому причастен. Мэрия же поспешила опровергнуть информацию: трамвай в полном порядке. Да, его ломали, но произошло это аж в ноябре 2023 года при транспортировке.

По словам городской администрации, на фото изображен именно тот случай.

Повреждение на новом трамвае "Инцидент Барнаул"

В Алтайском крае назначили пресс-секретаря губернатора

Начальником департамента по информационной политике правительства Алтайского края назначили Елену Тетерятник.

Замначальника назначен Алексей Спесивцев. При этом он также занял должность пресс-секретаря губернатора Алтайского края.

Правительство Алтайского края, флаг. altapress.ru

На Алтае снова пытаются взыскать большие деньги с бывших топ-менеджеров «Зернобанка»

В Барнауле возобновили судебное разбирательство по делу о взыскании более миллиарда рублей с двух бывших топ-менеджеров «Зернобанка».

Напомним, в 2015 году банк заявил, что обанкротился. Причиной послужила внезапная потеря ликвидности (недостаток свободных денежных средств). Ее вызвало одномоментное требование акционера Александра Бедарева о возврате размещенных в банке 179 млн рублей, арест по его инициативе корсчета в банке.

На банкротство потратили 300 млн рублей. Это в 1,7 раз больше той суммы, которая восемь лет назад и обрушила банк.

Что это за мутная история и почему она все никак не закончится — читайте здесь.

"Зернобанк". Анна Зайкова

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5 трендов, которые делают частные дома уютнее, а поселки на Алтае круче. Большой материал о малоэтажном строительстве. Рекомендую.

Какой стала новая 14-я поликлиника, которую в Барнауле долго ждали.

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