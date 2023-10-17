18 октября
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Жизнь

Информацию о смерти украинского шоумена опровергли, он находится в больнице в критическом состоянии

По обновленной информации, данные о смерти известного украинского юмориста и шоумена Сергея Сивохо являются неверными.

Медицина, реанимация. Врач.
Медицина, реанимация. Врач.
CC0

Об этом сообщила член общественной палаты РФ Анна Ревякина, указывает Газета.Ru. Сивохо жив, но его состояние крайне тяжелое, и он находится на системе жизнеобеспечения.

Ревякина также сообщила, что врачи рассматривают вариант отключения Сивохо от системы жизнеобеспечения. Родным предложили попрощаться с ним.

На фон сепсис у звезды КВН развилась полиорганная недостаточность.

Ранее сообщалось, что Сивохо умер в возрасте 54 лет.

В течение своей карьеры Сивохо принимал участие в командах ДПИ, «Дрим-Тим» и Сборная СНГ, дважды достигая финала Высшей лиги КВН.

В последнее время работал креативным продюсером «Квартал 95». Занимался политикой.

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