Информацию о смерти украинского шоумена опровергли, он находится в больнице в критическом состоянии

По обновленной информации, данные о смерти известного украинского юмориста и шоумена Сергея Сивохо являются неверными.

Об этом сообщила член общественной палаты РФ Анна Ревякина, указывает Газета.Ru. Сивохо жив, но его состояние крайне тяжелое, и он находится на системе жизнеобеспечения.

Ревякина также сообщила, что врачи рассматривают вариант отключения Сивохо от системы жизнеобеспечения. Родным предложили попрощаться с ним.

На фон сепсис у звезды КВН развилась полиорганная недостаточность.

Ранее сообщалось, что Сивохо умер в возрасте 54 лет.

В течение своей карьеры Сивохо принимал участие в командах ДПИ, «Дрим-Тим» и Сборная СНГ, дважды достигая финала Высшей лиги КВН.

В последнее время работал креативным продюсером «Квартал 95». Занимался политикой.