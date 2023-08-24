Индийская станция первой в мире прокатилась по южному полюсу Луны

Автоматическую станцию «Чандраян-3» запустили 14 июля, а 5 августа она вышла на лунную орбиту.

17 августа спускаемый модуль отделился от станции. Он также провел две операции по снижению орбиты для мягкого приземления. Прилунение прошло 23 августа.

Таким образом, индийский космический аппарат успешно сел на естественный спутник Земли и стал первым, кто сделал это на южном полюсе. Луноход уже прокатился по поверхности.

Напомним, аналогичную посадку должна была провести российская миссия "Луна-25" еще 21 августа. До этого она успела передать несколько снимков.

Однако на борту произошла нештатная ситуация во перехода на режим посадки. Двигатель проработал дольше, чем положено - 127 секунд вместо 84.

В итоге станция «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной, прекратив свое существование. Это был первый полет на Луну в истории современной России.

Ранее после крушения космической станции российский академик попал в больницу.