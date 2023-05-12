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Жизнь

Илон Маск решил окончательно оставить пост гендиректора Twitter

Бизнесмен Илон Маск заявил в Twitter, что оставит пост гендиректора одноименной социальной сети в течение шести недель. Об этом сообщает ТАСС.

Твиттер, Twitter, социальные сети.
Твиттер, Twitter, социальные сети.
СС0

Илон Макс заявил, что готов оставить пост гендиректора Twitter в течение шести недель. Он уже нашел себе преемницу.

По информации Wall Street Journal , главой Twitter может стать топ-менеджер NBCUniversal Линда Яккарино, передают РИА Новости.

Яккарино работает в NBCU с 2011 года. За это время ее команда из 2 тыс. человек заработала на продаже рекламы более 100 млрд долларов.

Сам Маск отметил, что займет пост исполнительного председателя и технического директора компании. Он по прежнему будет контролировать программное обеспечение и системное администрирование.

Ранее Илон Маск неоднократно заявлял о своем уходе. Бизнесмен писал в Twitter, что перед отставкой он собирается найти приемника, который "будет достаточно глупым, чтобы согласиться на эту работу". Однажды он даже «назначил» генеральным директором Twitter собаку породы сиба-ину.

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