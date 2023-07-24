25 июля
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Жизнь

Илон Маск переименует Twitter и откажется от знаменитой птички - что об этом известно

Владелец Twitter, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что собирается переименовать социальную сеть Twitter и изменить логотип. Об этом он написал в своем аккаунте.

Twitter.
Twitter.
ССO.

Илон Макс собирается назвать социальную сеть просто X. Адрес сайта также изменится на x.com вместо twitter.com.

Знаменитая голубая птичка "упорхнет" с логотипа соцсети. Ее заменит буква X на черном фоне.

Бизнесмен заявил, что если идея окажется удачной, то изменения произойдут уже 24 июля.

На данный момент на сайте логотип, официальные аккаунты и разделы по-прежнему содержат слово Twitter.

Это не первый случай, когда Илон Маск решает провести ребрендинг социальной сети. Так он изменил логотип на изображение собаки породы сиба-ину. Также песик становился генеральным директором Twitter.

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