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Жизнь

Икона стиля Голливуда была внучкой барнаульского купца. Малоизвестные факты об американской актрисе Натали Вуд

Звезда Голливуда, трехкратная номинантка на «Оскар» Натали Вуд была внучкой барнаульского купца Степана Зудилова. Altapress.ru рассказывает, как так вышло.

Натали Вуд.
Натали Вуд.
commons.wikimedia.org
  • В 1919 году барнаульский купец Степан Зудилов с семьей и всеми пожитками, что удалось унести, покинул революционную Россию. Как и многие «дворяне», он двинулся в северо-восточную провинцию Китая — Харбин.
  • В тот же год из Уссурийска бежала супруга Степана Захаренко с тремя сыновьями.
  • В 1930-е обе семьи перебрались в США.
  • Их дети, Мария Зудилова и Николай Захаренко, встретились в Сан-Франциско и поженились в 1938 году. У них и родилась Натали Гурдин — будущая Вуд.
Натали Вуд.
Натали Вуд.
commons.wikimedia.org
Натали Вуд.
Натали Вуд.
commons.wikimedia.org
Натали Вуд.
Натали Вуд.
commons.wikimedia.org
Натали Вуд.
Натали Вуд.
commons.wikimedia.org
Натали Вуд.
Натали Вуд.
commons.wikimedia.org
Натали Вуд.
Натали Вуд.
commons.wikimedia.org
  • В 1942 году супруги Гурдин купили дом в Санта-Розе, где Натали заметила съемочная группа студии RKO Radio Pictures. Девочке сразу предложили сниматься и взять фамилию Вуд (как у режиссера Сэма Вуда).
  • Актриса говорила на русском как носитель языка и иногда пользовалась этим на съемочной площадке, сбивая режиссеров с толку.
  • В 1981 году Натали Вуд утонула при невыясненных обстоятельствах во время прогулки на яхте у острова Санта-Каталина в Калифорнии.
Натали Вуд.
Натали Вуд.
commons.wikimedia.org
  • Натали никогда не скрывала своего происхождения и рассказывала своим детям о Сибири — но чаще всего это были выдуманные истории.
  • У Натали была сестра Лана Вуд (урожденная Светлана Гурдин), которая с 2013 года вела переписку со своим братом из Барнаула.

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