Икона стиля Голливуда была внучкой барнаульского купца. Малоизвестные факты об американской актрисе Натали Вуд

- В 1919 году барнаульский купец Степан Зудилов с семьей и всеми пожитками, что удалось унести, покинул революционную Россию. Как и многие «дворяне», он двинулся в северо-восточную провинцию Китая — Харбин.
- В тот же год из Уссурийска бежала супруга Степана Захаренко с тремя сыновьями.
- В 1930-е обе семьи перебрались в США.
- Их дети, Мария Зудилова и Николай Захаренко, встретились в Сан-Франциско и поженились в 1938 году. У них и родилась Натали Гурдин — будущая Вуд.
Натали Вуд.
commons.wikimedia.org
Натали Вуд.
commons.wikimedia.org
Натали Вуд.
commons.wikimedia.org
Натали Вуд.
commons.wikimedia.org
Натали Вуд.
commons.wikimedia.org
Натали Вуд.
commons.wikimedia.org
- В 1942 году супруги Гурдин купили дом в Санта-Розе, где Натали заметила съемочная группа студии RKO Radio Pictures. Девочке сразу предложили сниматься и взять фамилию Вуд (как у режиссера Сэма Вуда).
- Актриса говорила на русском как носитель языка и иногда пользовалась этим на съемочной площадке, сбивая режиссеров с толку.
- В 1981 году Натали Вуд утонула при невыясненных обстоятельствах во время прогулки на яхте у острова Санта-Каталина в Калифорнии.
Натали Вуд.
commons.wikimedia.org
- Натали никогда не скрывала своего происхождения и рассказывала своим детям о Сибири — но чаще всего это были выдуманные истории.
- У Натали была сестра Лана Вуд (урожденная Светлана Гурдин), которая с 2013 года вела переписку со своим братом из Барнаула.
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