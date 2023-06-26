Идут грибные дожди. В Косихе завершился яркий, как песня, фестиваль Рождественского – фоторепортаж altapress.ru

Всегда солнечный и ясный итоговый день фестиваля Роберта Рождественского впервые заволокло тучами: как в песне, на его далекой родине шли грибные дожди. Но погода не смогла омрачить хорошее настроение гостей. Что его поддерживало 24 июня, покажем в фоторепортаже altapress.ru.

На живописном Яре Любви с утра до вечера проходили музыкальные и поэтические фестивали. Максимально пестрые площадки в этом году отражали многообразие русской и советской культуры

На входе гостей встречала выставка оружия казаков, где можно было сфотографироваться с шашками и даже перерубить лозину. Следом шла площадка, где всех желающих учили создавать традиционные тряпичные куклы-обереги, а неподалеку, на импровизированной сцене, «богатырь» разламывал руками сковороды.

Далее все, как в сказке. Направо пойдешь – шашлыки, чебуреки и горячий кофе найдешь. К последнему, кстати, все время стояла очередь.

Фестиваль Роберта Рождественского, 2023. Екатерина Карзова Фестиваль Роберта Рождественского, 2023. Екатерина Карзова Фестиваль Роберта Рождественского, 2023. Екатерина Карзова

Налево пойдешь – на улицу Советскую выйдешь. Это ряд с палатками, который демонстрировал бытовые, но ностальгические стороны ушедшей эпохи Роберта Рождественского. Эдакая визуализация песни «Город детства», если бы лирический герой смог купить плацкартный билет в прошлое. По ней можно понять, какими были школы, детские сады, паспортные столы и многое другое.

Взрослые и дети делали забавные фотографии в ретро-антураже, пробовали пироги и травяной чай по рецептам семьи Роберта Рождественского из книги «Жили-были, ели-пили». В зоне, где демонстрировали советские походы и пикники, можно было отведать уху, сваренную прямо тут, на костре, и печеный в горячей золе картофель.

Фестиваль Роберта Рождественского, 2023. Екатерина Карзова Фестиваль Роберта Рождественского, 2023. Екатерина Карзова Фестиваль Роберта Рождественского, 2023. Екатерина Карзова Фестиваль Роберта Рождественского, 2023. Екатерина Карзова Фестиваль Роберта Рождественского, 2023. Екатерина Карзова Фестиваль Роберта Рождественского, 2023. Екатерина Карзова

Самая популярная площадка – танцевальная. Здесь дамы не дожидались кавалеров, а весело плясали друг с другом под советские и зарубежные хиты «Мой адрес не дом и не улица», Mama mia и другие. Площадка из-за мельтешащих цветных дождевиков, зонтов и улыбок казалась самой яркой на празднике.

Фестиваль Роберта Рождественского, 2023. Екатерина Карзова Фестиваль Роберта Рождественского, 2023. Екатерина Карзова Фестиваль Роберта Рождественского, 2023. Екатерина Карзова Фестиваль Роберта Рождественского, 2023. Екатерина Карзова Фестиваль Роберта Рождественского, 2023. Екатерина Карзова Фестиваль Роберта Рождественского, 2023. Екатерина Карзова

В финальной части фестиваля, на большой сцене выступили приглашенные артисты – Мариам Мерабова, Сергей Волчков, вокальная группа «Квартет ПРО». Поприветствовать гостей вышла и дочь поэта Екатерина Рождественская.

«Абсолютно заражена Косихой, - сказала она. – Не получается схалтурить и не приехать».

Фестиваль Роберта Рождественского, 2023. Екатерина Карзова Фестиваль Роберта Рождественского, 2023. Екатерина Карзова Фестиваль Роберта Рождественского, 2023. Екатерина Карзова Фестиваль Роберта Рождественского, 2023. Екатерина Карзова

То же могли бы сказать и те, кто побывал на фестивале несмотря на погоду.