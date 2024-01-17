18 января
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Жизнь

Идти невозможно: барнаульцы обратили внимание на жуткую гололедицу в центре города

Жители Барнаула не в первый раз заметили, что городские улицы атаковала гололедица. Особенно сильную отметили между ТЦ и ЖК Plaza. Об этом сообщает читательница altapress.ru.

Гололедица в центре Барнаула.
Гололедица в центре Барнаула.
Предоставлено altapress.ru

Первый участок со льдом находится на ул. Никитина, 107 со стороны магазина "Трофей".

Лестница на тротуаре превратилась в скользкую горку. Гораздо безопаснее пройти с левой стороны, где обычно проезжают с колясками, потому что можно держаться за забор.

Кроме того, читатели altapress.ru пожаловались, что неоднократно либо падали, либо сильно поскальзывались на этом участке.

При этом со стороны ТЦ Plaza (ул. Короленко, 105) ситуация не лучше. Идти предлагается либо прямо под крышей, что небезопасно в период оттепели, либо по проезжей части, где также скользко.

Скользкие участки выделены тут:

Скользкие участки.
Скользкие участки.
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Читательница altapress.ru надеется, что дорожные службы обратят внимание на ситуацию.

Ранее сообщалось, что барнаульцы тревожатся из-за гололеда на тротуарах.

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