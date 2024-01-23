И вновь новые трамваи засветились в Барнауле

"Инцидент Барнаул" сообщает, что новый белорусский трамвай заметили в Докучаево.
Транспорт продолжают тестировать.
Ранее сообщалось, что новые трамваи выехали на улицы Барнаула без пассажиров.
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В Барнауле продолжают тестировать новые трамваи.
"Инцидент Барнаул" сообщает, что новый белорусский трамвай заметили в Докучаево.
Транспорт продолжают тестировать.
Ранее сообщалось, что новые трамваи выехали на улицы Барнаула без пассажиров.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
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