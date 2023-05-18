Хулиган и художник человеческих судеб. Вспоминаем жизнь и творчества Алексея Балабанова

Ровно 10 лет исполняется со дня смерти советского и российского кинорежиссера Алексея Балабанова. В детстве он был хулиганом, во взрослой жизни его считали "неудобным", но его фильмы оставили особый след в сердцах зрителей. Altapress.ru рассказывает о жизни и творчестве режиссера.

Хулиган и картежник

Алексей Балабанов родился в Свердловске у двух студентов - Октябрина Сергеевича и Инги Александровны.

Впоследствии отец Алексея стал журналистом и главный редактором научно-популярных фильмов Свердловской киностудии. А мать продолжила учебу в университете и стала доктором медицинских наук, профессором, директором Свердловского НИИ курортологии и физиотерапии.

Родители много работали, разъезжали по командировкам, и большую часть времени Алеша был предоставлен сам себе. Алексей Балабанов рассказывал о своем детстве:

«Я рос хулиганом, много стрелял из рогатки. Делал «бомбы» и подкладывал в урны, раньше железные такие были, и ждал реакции прохожих. Играл в карты».

Алексей Балабанов Культура.РФ

Военный переводчик

После школы Алексей Балабанов окончил переводческий факультет Горьковского педагогического института иностранных языков в Нижнем Новгороде. Затем он отправился на службу в армию.

Он служил в качестве военного переводчика и летал в Анголу, Эфиопию, Экваториальную Гвинею, Сирию.

За несколько месяцев до окончания службы режиссера уволили из авиации - за опоздание на рейс и анекдот про Брежнева. Его перевели в военно-морской флот и отправили переводчиком на верфь по ремонту подводных лодок в Риге.

Алексей Балабанов Культура.РФ

Тернистый путь

Еще в педагогическом институте Балабанов понял, что его настоящее признание - вовсе не языки, а кино. Однако путь к мечте оказался непростым. Он поступил во ВГИК, но после первой сессии забрал документы из-за того, что экзаменатор раскритиковал его рассказ.

Режиссер вернулся в родной город и работал третьим помощником режиссера на Свердловской киностудии.

В 1987 году он все же смог поступить на Высшие режиссерские курсы в Москве. Там он познакомился с Сергеем Сельяновым, а также встретил будущую жену Ирину.

Алексей Балабанов Культура.РФ

Творчество

Ключей темой творчества Балабанова стали человеческие судьбы. Действие большинства фильмов Балабанова происходит в России конца 1980-х — 1990-х годов, представляя собой понимание событий окружающей жизни.

Главными героями режиссера становятся аутсайдеры и люди, которые находятся в поиске своего места в жизни. По выражению Ксении Чудиновой, это «волки, загнанные в угол»

Прорывной для Балабанова стала дилогия о Даниле Багрове «Брат» и «Брат 2». Данилу стали называть первым настоящим героем постсоветского кинематографа, создавшим собственную мифологию и систему ценностей.

Критик Наталья Сиривля отмечает, что цель Балабанова - извлечь из зрительской души мощные эмоции отвращения, ужаса и омерзения.

Неудобный человек

Никита Михалков называл Алексея Балабанова "неудобным человеком", который при этом обладал "потрясающей внутренней, стержневой структурой".

«Для меня отражение всегда сильнее луча, а Балабанов никогда не шел по этой формуле — он шел по прямой, по лучу», - отзывался режиссер.

Андрей Кончаловский также называл Балабанова одним из наиболее талантливых режиссеров России.

Алексей Балабанов Культура.РФ

Проекты, не увидевшие свет

В 2000 году Алексей Балабанов начал снимать фильм «Река», о колонии прокаженных в Якутии. Однако 21 ноября, когда съемки ещё не были закончены, в автокатастрофе погибла актриса, игравшая главную роль, Туйара Свинобоева. В 2002 году Балабанов сделал из отснятого материала 49-минутную короткометражку.

Алексей Балабанов и Сергей Бодров мечтали снять фильм про инопланетян, однако дальше их идей дело не продвинулось.

В планах Балабанова был фильм по собственному сценарию о молодости Иосифа Сталина. Фильм должен был повествовать о бандитской юности главы СССР. Для этого Балабанов собирал о нем факты, неизвестные широкой общественности.

Балабанов работал над фильмом, который должен был называться «Мой брат умер». Однако режиссер не успел закончить сценарий. Олег Гаркуша и Рената Литвинова были кандидатами на роли в данной картине.

Алексей Балабанов Культура.РФ

Смерть

18 мая 2013 года Алексей Балабанов скончался. Причиной смерти стал сердечный приступ. Режиссер был в санатории «Дюны» в Сестрорецке — городе недалеко от Петербурга. Там он работал над новым сценарием. Балабанова похоронили на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.