Художник в соцсетях просит подписчиков прислать фотографии котиков, а потом их рисует

Среди фотографий есть изображения питомцев, которых уже нет в живых. Так хозяева хотят увековечить память о своих любимцах.
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На Reddit пользователь WhatAColor просит подписчиков прислать ему фотографии своих котиков, чтобы потом их нарисовать. Посты собирают тысячи лайков и комментариев, а хозяева с радостью делятся снимками пушистых очаровашек.
Среди фотографий есть изображения питомцев, которых уже нет в живых. Так хозяева хотят увековечить память о своих любимцах.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter