Храбрость, сила, смелость

Сегодня, 5 мая, в 19:30 на СТС смотри премьеру спортивного шоу «Суперниндзя. Дети».

Создатели телепроекта получили больше 6 000 заявок. В итоге испытание трассой пройдут 108 юных атлетов из 49 городов, в т.ч. наша землячка.

14-летняя Ольга Рубцова из Барнаула поборется за призовой фонд в 6 миллионов рублей.

Главный приз разделят сразу три победителя в трёх возрастных категориях.

Премьера спортивного шоу «Суперниндзя. Дети». Фото предоставлено каналом СТС. Премьера спортивного шоу «Суперниндзя. Дети». Фото предоставлено каналом СТС. Премьера спортивного шоу «Суперниндзя. Дети». Фото предоставлено каналом СТС.

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