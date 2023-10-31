Хэллоуин - 31 октября. Устрашающие поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Хэллоуином в прозе
Желаю страшно весёлого и до жути интересного Хэллоуина. Пусть пауки сплетут паутину желаний и страсти. Пусть ведьмы наколдуют феерическое настроение. Пусть зомби научат быть спокойнее. Пусть оборотни покажут, как перевоплощаться в настоящих хищников. Путь вампиры поведают о правильном питании. Желаю крутых эмоций и невероятных ощущений.
В этот чертовски мистический и завораживающе интересный яркий праздник хочется пожелать убийственного здоровья, леденящего спокойствия, таинственной притягательности и пугающего благополучия! Поздравляем!
Бесстрашных и беззаботных дней, праздника на душе и в доме, не терять дух ребячества и сохранять молодость внутри и снаружи, никогда не унывать и находить в каждом дне что-то особенное!
Поздравления с Хэллоуином в стихах
Этот вечер необычен,
Полон страха и чудес,
Нынче нечисть вся привычно
Покидает темный лес.
Ведьма, вурдалак и леший,
И кикимора сама
По земле пройдутся грешной,
Постучат во все дома.
Скучать точно не придётся,
В Хэллоуин лови кураж,
Чтоб эмоций ярче солнца
Много взять на абордаж!
Страхи мы сегодня
Все прогоним прочь,
Хэллоуин подарит
Веселую нам ночь.
В канун Дня всех святых
Мы будем веселиться,
Чтоб в сердце злые духи
К нам не смогли пробиться.
Смехом и весельем
Всю разгоним нечисть,
Жизнь без страхов станет
И добрей, и легче.
Пострашней найди наряд —
Шляпа, бусы, дырки в ряд,
Посильнее разукрасься,
В клуб ближайший отправляйся.
Там уже полно таких
Накануне Дня святых,
Ведьмы, монстры и вампиры
Все покинули квартиры.
Всех пугают, веселятся,
В танце бешено кружатся.
Хэллоуин сегодня, люди,
Озорным пусть праздник будет!
Поздравления с Хэллоуином в смс
Хеллоуин стучится в двери.
Слышишь, половицы скрип?
Призрак маленький под дверью,
Уж от воя весь охрип.
В этот праздник, старый-добрый,
Он поздравит от души.
Со сластями добровольно
Ты расстаться поспеши!
Ждет сегодня нас веселье,
Много смеха, настроенье.
Так должны мы погулять,
Чтоб всех демонов прогнать.
Чтоб жилось нам всем отлично,
Феерично, симпатично.
Ты наряд свой надевай,
Хэллоуин скорей встречай!
Запасись ты тыквой-Джеком,
В привидение нарядись,
Хэллоуин пусть наступает,
Праздник, ты скорей начнись!
Пусть один в году лишь день
Вас пугает страха тень,
В остальных пусть дух же злой
Вас обходит стороной!