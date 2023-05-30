Хатико на Михайловке? Барнаульцы обсуждают пса у могилы

На выходных в группах Барнаула стали активно обсуждать фотографию с Михайловского кладбища. На ней собака лежала рядом с захоронением.
Мнения разделились. Кто-то посчитал, что животное тоскует по своему умершему хозяину, и назвал пса местным Хатико.
Часть комментаторов решила, что это одна из бездомных собак, обитающих в том районе, которая просто прилегла отдохнуть.
Кинолог Алексей Черников пояснил, что собаки очень преданные животные, с высокой вероятностью они могут отыскать могилу хозяина, если прожили с ним долгое время и были на месте похорон.