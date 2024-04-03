5 апреля
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Жизнь

Густой туман окутал Барнаул утром. Видео

3 апреля барнаульцы наблюдали из окон своих домов туман, сообщает «В Курсе 22».

Самолет в небе. Авиасообщение. Туман.
Самолет в небе. Авиасообщение. Туман.
CC0

Также известно, что из-за тумана все авиарейсы из Барнаула развернули в Новосибирск.

Посадку совершил только самолет Екатеринбург — Барнаул.

Ранее барнаульцы запечатлели мистический туман.

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