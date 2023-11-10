Гуляющих по парку коров заметили в центре Бийска

Откуда в парке появились животные, неизвестно.
Очевидцы отмечают, что через 100 метров от "пастбища" находится администрация.
Ранее алтайские спасатели вытащили из ямы корову, которая мычала всю ночь.
Накануне вечером в центре города жители увидели пасущихся коров, сообщает "В Курсе 22".
Откуда в парке появились животные, неизвестно.
Очевидцы отмечают, что через 100 метров от "пастбища" находится администрация.
Ранее алтайские спасатели вытащили из ямы корову, которая мычала всю ночь.
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