Губернатор Томенко проверил, как в Бийске ремонтируют дворы, выбранные жителями

Губернатор Виктор Томенко вместе с полпредом президента в Сибири Анатолием Серышевым осмотрел успешные предприятия в Бийске — льняную компанию, завод по производству пожарных рукавов, завод «Бийскхлебопродукт». Предприятия развиваются, благодаря этому растут их отчисления в бюджет, что позволяет губернатору выделять больше средств на улучшение города. Так, в Бийске за несколько лет благоустроили 383 общественных территории, одну из которых губернатор Томенко осмотрел. Он обещал городу дополнительные средства на решение острых вопросов уже в этом году.

Губернатор Виктор Томенко вместе с полпредом президента в СФО Анатолием Серышевым осмотрел новую линию Бийской льняной компании — крупнейшего в Алтайском крае предприятия по производству льна. Как и многие другие алтайское предприятия, БЛК уникальна. Это предприятие полного цикла — здесь выращивают лен, готовят пряжу, а из нее — шпагаты и веревки. Директор предприятия Лев Каленов закупил для предприятия технику во Франции и Бельгии. Благодаря этому некоторые рабочие в сезон смогли получить по 300 тысяч рублей в месяц, а в год заработать больше миллиона рублей.

В компанию входит также завод «Рукав» — одно из двух российских предприятий, производящих пожарные рукава. Сегодня продукцию бийского завода есть в пожарных частях и в управлениях МЧС во всех регионах России.

Губернатор Томенко также посетил оборонные предприятия ФНПЦ «Алтай», БПО «Сибприбормаш». В условиях СВО они успешно выполняют гособоронзаказ, а также пользуются мерами поддержки правительства по подготовке и повышению квалификации кадров.

По решению губернатора Томенко, администрация Бийска также получит средства на решение острых вопросов в городе.

Также губернатор пообещал оказать всю возможную помощь льняной компании — в этом году уникальный завод испытывает трудности из-за сильной засухи, урожай льна сократился. Накануне губернатор поручил часть из дополнительно полученных в бюджет 3,5 млрд рублей выделить на помощь сельхозпредприятиям, пострадавшим от засухи.

Губернатор осмотрел в Бийске новый двор на улице Александра Радищева. Его сделали по программе «Формирование комфортной городской среды». Всего в Бийске за последние годы благоустроили 383 территории, в том числе 371 двор и 13 общественных территорий. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели было выделено 567 млн рублей. В этом году в городе делается 21 объект.

Развитие города и общественных пространств возможно благодаря развитию предприятий — они отчисляют большие суммы в бюджет, которые направляются на проекты для всех жителей города.

Решаются и другие вопросы. По словам главы региона Томенко, завершается ремонт Коммунального моста, что позволит решить проблему пробок. Город также готов к зиме — в этом году по решению губернатора в Бийск закупили три грейдера. Остается на контроле губернатора закупка новых трамваев в город.

"Экономика показывает хорошие результаты, растет налоговая база, в том числе фонд оплаты труда, из которого формируются местные бюджеты. Будем увеличивать расходную часть бюджета. Всем муниципалитетам найдется место и Бийску в том числе, чтобы решать острые вопросы. Бийчанам желаю почувствовать результаты качественным управлением города", — сказал Томенко.

Ранее стало известно, что индекс промышленного производства в регионе по итогам семи месяцев 2023 года составил 106,2%.