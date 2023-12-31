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Жизнь

Губернатор Алтайского края поздравил жителей региона с Новым годом

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил в адрес жителей региона поздравление с Новым годом.

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края.
Виктор Томенко, губернатор Алтайского края.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

В уходящем 2023 году Алтайский край вместе со всей страной продолжал жить под знаком специальной военной операции, отметил Томенко. И поблагодарил земляков за патриотизм, самоотдачу и веру в свою страну.

По словам губернатора, в сегодняшней непростой обстановке удалось сохранить стабильность работы ключевых отраслей экономики, пишет altairegion22.ru.

Отличные результаты демонстрируют специалисты аграрной отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Создаются комфортные условия для жизни, улучшается инфраструктура, строятся дороги, обновляется транспорт. Более современные возможности появляются в образовании, медицине и культуре.

Край все громче заявляет о себе как о туристическом центре.

Губернатор поблагодарил жителей за самоотверженный труд в течение 2023 года, за преданность своему делу, за верность долгу, за ответственность и неравнодушие.

И пожелал счастья, мира и любви

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