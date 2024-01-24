Грустит немытая Топчиха без бани

Общественная баня в райцентре Топчиха раньше была тем местом, где можно бюджетно помыться, расслабиться и пообщаться. Баня эта существует еще с советских времен. Из-за неё и разгорелась "нечистая" история, о которой сообщает пресс-служба алтайских социалистов.

В 2019 местные власти закрыли любимую топчихинцами общественную баню, сославшись на убыточность объекта и его отсутствие на балансе муниципалитета.

После многочисленных обращений местных жителей в 2020-ом году баню взял в аренду на 10 лет ООО "РСУ", объект вновь заработал. Но в октябре 2023 билет в баню резко подорожал с 370 до 500 рублей. А в январе баню и вовсе закрыли. Этот факт вызвал возмущение любителей бани.

Елену Кочетову, которая руководит местным отделением партии "Справедливая Россия — За правду" в Топчихинском районе, односельчане попросили помочь разобраться с банным вопросом. Она отправила запрос на имя депутата Госдумы Александра Терентьева. Он готовит текст запроса в прокуратуру Алтайского края для проведения проверки.

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