Громкое заявление: существование супералмаза предсказали ученые

Это сверхпрочная форма углерода. И может существовать лишь в ядре богатой углеродом экзопланеты, указывает Lenta.ru.

Если бы кристалл можно было воссоздать в нормальных условиях, его можно было бы классифицировать как супералмаз.

Ранее семилетняя девочка нашла крупный алмаз прямо в свой день рождения.

Родители решили отметить праздник в национальном парке «Кратер алмазов». Девочка присела у забора и начала рассматривать большие камни, а уже через минуту бежала к отцу и показывала самый необычный из них.

Оказалось, что ей попался золотисто-коричневый алмаз весом 2,95 карата.

Отмечается, что в «Кратере алмазов» с начала года находили лишь один камень крупнее найденного - коричневый алмаз весом 3,29 карата.

Также в администрации заявили, что это один из самых красивых драгоценных камней, которые находили в парке за последние годы.

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