Грибы большими ведрами уже собирают в Алтайском крае. Места

Лисичек насобирали в Бобровке. Подосиновики, подберезовики, маслята и белые грибы водятся околках в Первомайском районе.
"Маслята так же попадались в околках где присутствовала сосна, их было достачно, но 90 % уже съедены червями. Заезжал в Сосновые посадки - маслят всего пару штук. 5 часов примерно ходил. Устал, но доволен", - делится впечатлениями тихий охотник.
А в Троицком районе вовсю собирают землянику.
Земляника.
"Грибы и грибники Алтайского края"
Ранее мы рассказывали, где найти белые грибы в Алтайском крае и как их правильно собирать.