Границы вечной мерзлоты сдвинутся почти на 500 километров

Выяснилось, что границы вечной мерзлоты сдвинутся на север на 400-500 километров.

Ранее ученые рассказали, что будет с Алтаем через 300 млн лет. Экологи беспокоятся за будущее российских рек, например на Кавказе и Алтае. Летом они питаются ледниками, но из-за глобального потепления те могут растаять. Значит, реки будут пересыхать.

Также изменение климата чревато увеличением частоты опасных гидрометеорологических явлений, пожароопасности в лесах, таянием вечной мерзлоты и сопутствующим этому разрушением инфраструктуры.

А на месте Тихого океана появится суперконтинент через 200-300 млн лет. Основой новой территории станут Америка и Азия, а океан исчезнет.