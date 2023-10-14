15 октября
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Жизнь

Готовь шины осенью. Как и когда нужно сменить летнюю резину на зимнюю

Чтобы зима на дорогах прошла без трагичных последствий, о безопасности при вождении нужно задумываться уже сейчас. О том, зачем нужно ставить зимнюю резину и как правильно это сделать, расскажет altapress.ru.

За рулем Lexus.
За рулем Lexus.
CC0
1
Чем различаются летние и зимние шины?
  1. На летних желобки расположены так, что под колеса не попадает грязь и вода. На зимних их расположение предотвращает скольжение автомобиля по трассе и застревание в снегу.
  2. Летняя резина мягкая и устойчивая к износу в жару. Зимняя сделана из эластичного материала, который не «дубеет» при понижении температуры.
Шина, колесо.
Шина, колесо.
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Какие есть виды зимней резины?

  1. Фрикционная — покрышки с глубокими протекторами без шипов. Они могут быть европейскими — для теплой зимы, и скандинавскими — для заледенелых трасс.

  2. Шипованная. В этой разновидности на контакт с льдом работают шипы, которые защищают машину и в бездорожье.

Также есть всесезонная резина. Но она надежна только в плюсовую температуру: от +5 до +25 градусов.

Знак &quot;Шипы&quot;
Знак "Шипы"
altapress.ru
3
Когда нужно менять шины?

«Переобувать» автомобиль нужно до наступления суровых холодов.

В Техническом регламенте Таможенного союза упоминается: «Запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август)... В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств категорий, не укомплектованных зимними шинами...»

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