Готовь шины осенью. Как и когда нужно сменить летнюю резину на зимнюю

- На летних желобки расположены так, что под колеса не попадает грязь и вода. На зимних их расположение предотвращает скольжение автомобиля по трассе и застревание в снегу.
- Летняя резина мягкая и устойчивая к износу в жару. Зимняя сделана из эластичного материала, который не «дубеет» при понижении температуры.
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Фрикционная — покрышки с глубокими протекторами без шипов. Они могут быть европейскими — для теплой зимы, и скандинавскими — для заледенелых трасс.
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Шипованная. В этой разновидности на контакт с льдом работают шипы, которые защищают машину и в бездорожье.
Также есть всесезонная резина. Но она надежна только в плюсовую температуру: от +5 до +25 градусов.
«Переобувать» автомобиль нужно до наступления суровых холодов.
В Техническом регламенте Таможенного союза упоминается: «Запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август)... В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств категорий, не укомплектованных зимними шинами...»