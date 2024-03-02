5 марта
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Жизнь

Готический концерт, картины из ниток и Арктика «под носом». 11 идей, как провести выходные в Барнауле

Altapress.ru придумал, как провести первые дни весны, чтобы не заскучать: сходить на пару кинопоказов, посмотреть картины (в том числе из ниток), послушать лекцию и отправиться на мистический концерт.

Проект Gregorian Opera - готическое шоу «Mirror Of Enigma».
Проект Gregorian Opera - готическое шоу «Mirror Of Enigma».
vk.com/mirrorofenigma

В кино

Историческая драма Саверио Костанцо «Долгожданный рассвет» в «Премьере» — 2 марта, 18:40, 18+

Документальный фильм Леонида Круглова «В Арктику» в «Галактике» — 3 марта, 13:10, 6+

Документальный фильм &quot;В Арктику&quot;.
Документальный фильм "В Арктику".
Кадр из фильма "В Арктику"

В театр

«Авиатор» в Театре драмы — 2 марта, 17:30, 16+

«Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес» в Музыкальном театре — 2 марта, 17:00, 16+

«Вождь краснокожих» в Молодежном театре — 3 марта, 12:00, 6+

&quot;Вождь краснокожих&quot; в МТА.
"Вождь краснокожих" в МТА.
Дмитрий Лямзин

Окультуриться

Лекция «От гармонии к распаду. Эволюция Античного искусства» в ГХМАК — 3 марта, 14:00, 16+

Храм Артемиды - одно из семи чудес античного мира.
Храм Артемиды - одно из семи чудес античного мира.
ССО.

На выставку

Современная вышивка в музее «Город» — до 31 марта, ср-вс с 10:00 до 18:00, 0+

Персональная выставка Александра Петелина «Части цвета» в галерее «Республика ИЗО» — до 21 апреля, чт-вс с 13:00 до 18:00, 12+

&quot;Побережье Белого моря. Конец дня&quot;, художник Александр Пелетин.
"Побережье Белого моря. Конец дня", художник Александр Пелетин.
vk.com/artist.petelin

В парк

Лекция от Краеведческого музея «Из глубины веков» в визит-центре парка «Изумрудный» — 2 марта, 13:00, 10+

На концерт

Проект Gregorian Opera представит готическое шоу «Mirror Of Enigma» в Театре драмы — 3 марта, 19:00, 12+

Проект Gregorian Opera - готическое шоу «Mirror Of Enigma».
Проект Gregorian Opera - готическое шоу «Mirror Of Enigma».
vk.com/mirrorofenigma

С детьми

«Денискины рассказы» в театре кукол «Сказка» — 2 марта, 13:00, 6+

Спектакль &quot;Денискины рассказы&quot; в театре кукол &quot;Сказка&quot;.
Спектакль "Денискины рассказы" в театре кукол "Сказка".
vk.com/skazkabarnaul

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