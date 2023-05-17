18 мая
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Жизнь

Гости города восхитились обновленным видом Барнаула

Гостья Барнаула поделилась в соцсетях приятным, добрым отзывом и призвала местных жителей оценить развитие города.

Барнаульская группа "Волны" выступила в Нагорном парке
Барнаульская группа "Волны" выступила в Нагорном парке
Анна Воробьева

Как рассказала Ольга, она четыре года не была в Барнауле. А когда приехала вновь - удивилась.

По ее мнению, в городе очень хорошие дороги. А также заметно выделяются зеленые зоны - Нагорный Парк, парк Изумрудный, аллеи.

Гостья также отметила красивых людей и добавила, что может перечислять плюсы города вечно, ведь ей есть, с чем сравнить.

"Это напоминание, что Барнаул в правильном, развивающемся направлении идет", - поделилась Оксана.

Некоторые барнаульцы не были столь оптимистичны.

От нагорного парка у меня до сих пор родителей передергивает, поэтому тут спорный вопрос

Сергей

И так только в Барнауле, к сожалению. Все деньги оседают там. В другие города края лучше не заезжать.

Ведьма

На время делают хуже, а потом возвращают, как было. И потом - восторг.

Old Man

Ранее altapress.ru показал, как парк «Центральный» крушат до основания, чтобы построить новый.

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