25 мая
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Жизнь

Госдума приняла закон об изъятии загранпаспортов у мобилизованных и не только

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в закон и утвердила перечень оснований для признания недействительными загранпаспорта и причин их изъятия у граждан России. В их числе оказались граждане. призванные на военную службу. Что об этом известно - в материале altapress.ru.

Российский паспорт и загранпаспорт.
Российский паспорт и загранпаспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru

На каких основаниях могут признать загранпаспорт недействительным?

Согласно законопроекту, загранпаспорт могут признать недействительным по следующим причинам:

  • Утрата документа,
  • Изменение ФИО, пола или других личных сведений,
  • Смерть владельца,
  • Прекращение российского гражданства,
  • Непригодность паспорта или его выпуск по поддельным или недействительным документам.

Также недействительными будут признаваться дипломатические или служебные паспорта, не возвращенные их владельцами после командировки, сообщают "Ведомости".

Российский паспорт и загранпаспорт.
Российский паспорт и загранпаспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru

У кого загранпаспорт могут забрать на хранение?

Россияне, подлежащие призыву на военную службу или альтернативную гражданскую службу и получившие повестку из военкомата, должны сдать загранпаспорта на хранение.

Документы будут храниться в миграционном отделе МВД или МФЦ. Граждане должны сдать их в течение пяти дней после получения повестки или доведения до них решения об ограничении права на выезд из РФ.

На хранение в спецслужбы сдают загранпаспорта действующие и бывшие сотрудники ФСБ. Кроме того бывшие сотрудники ФСБ могут быть ограничены в праве выезда из России сроком до пяти лет после увольнения.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

В каких случаях загранпаспорт могут изъять?

Загранпаспорт будут изымать у граждан, имеющие доступ к сведениям особой важности или государственной тайне, а также заключившие договор с организацией, предоставляющей эти данные.

Также загранпаспорта изымают у следующих категорий:

  • Подозреваемых или обвиняемых в уголовных преступлениях,
  • У тех, кто признан банкротом,
  • У граждан, которые уклоняются от исполнения наложенных судом обязательств.
Российский загранпаспорт.
Российский загранпаспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru

Ведение общефедерального учета – банка данных

В связи с поправками в законопроект будет организована общефедеральный учет – банк данных выданных и недействительных паспортов.

Органы, выдавшие паспорт, будут иметь возможность менять статус ранее выданного паспорта на недействительный, если в этом будет необходимость.

Что касается выезда в страны СНГ?

Юристы отмечают, что выезд в страны СНГ по российскому паспорту будет также недоступен для граждан, чье право на выезд ограничено.

Внутрироссийский паспорт может признаваться недействительным.

«Это делается в целях исключения злоупотребления правом на выезд", - отмечает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов в интервью "Ведомостям".

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