На каких основаниях могут признать загранпаспорт недействительным?
Согласно законопроекту, загранпаспорт могут признать недействительным по следующим причинам:
- Утрата документа,
- Изменение ФИО, пола или других личных сведений,
- Смерть владельца,
- Прекращение российского гражданства,
- Непригодность паспорта или его выпуск по поддельным или недействительным документам.
Также недействительными будут признаваться дипломатические или служебные паспорта, не возвращенные их владельцами после командировки, сообщают "Ведомости".
У кого загранпаспорт могут забрать на хранение?
Россияне, подлежащие призыву на военную службу или альтернативную гражданскую службу и получившие повестку из военкомата, должны сдать загранпаспорта на хранение.
Документы будут храниться в миграционном отделе МВД или МФЦ. Граждане должны сдать их в течение пяти дней после получения повестки или доведения до них решения об ограничении права на выезд из РФ.
На хранение в спецслужбы сдают загранпаспорта действующие и бывшие сотрудники ФСБ. Кроме того бывшие сотрудники ФСБ могут быть ограничены в праве выезда из России сроком до пяти лет после увольнения.
В каких случаях загранпаспорт могут изъять?
Загранпаспорт будут изымать у граждан, имеющие доступ к сведениям особой важности или государственной тайне, а также заключившие договор с организацией, предоставляющей эти данные.
Также загранпаспорта изымают у следующих категорий:
- Подозреваемых или обвиняемых в уголовных преступлениях,
- У тех, кто признан банкротом,
- У граждан, которые уклоняются от исполнения наложенных судом обязательств.
Ведение общефедерального учета – банка данных
В связи с поправками в законопроект будет организована общефедеральный учет – банк данных выданных и недействительных паспортов.
Органы, выдавшие паспорт, будут иметь возможность менять статус ранее выданного паспорта на недействительный, если в этом будет необходимость.
Что касается выезда в страны СНГ?
Юристы отмечают, что выезд в страны СНГ по российскому паспорту будет также недоступен для граждан, чье право на выезд ограничено.
Внутрироссийский паспорт может признаваться недействительным.
«Это делается в целях исключения злоупотребления правом на выезд", - отмечает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов в интервью "Ведомостям".