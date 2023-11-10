Госавтоинспекция Алтайского края напоминает об ответственности взрослых при перевозке детей-пассажиров

Ежегодно в летний период особо остро встает проблема детского дорожно-транспортного травматизма. Как правило, с начала отпускного сезона увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров.

Так, с начала 2023 года на территории региона зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров, в которых погибли 8 детей и 136 получили травмы.

В момент ДТП дети находились в автомобилях со своими родителями, родственниками и знакомыми. Практически в каждой такой дорожной аварии водители, в салоне автомобиля которых находились несовершеннолетние, допустили различные нарушения правил дорожного движения. При этом каждый четвертый пострадавший ребенок, получил ранения из-за пренебрежения водителями правилами перевозки детей: по причине отсутствия детского удерживающего устройства или неиспользования ремней безопасности.

Уберечь ребенка от трагедий на дороге — долг каждого взрослого. Фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекцией Алтайского края.

В связи с неутешительной статистикой Госавтоинспекция Алтайского края призывает водителей-родителей более серьезно относиться к безопасности своих детей, не только использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности, но и строжайшим образом соблюдать все правила дорожного движения.

Напоминаем, что согласно п. 22.9 ПДД РФ перевозка детей в автомобиле допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом конструкции транспортного средства. Перевозка детей до 7 лет в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств (ДУУ), от 7 до 12 лет — на заднем сиденье автомобиля с использованием ДУУ или ремней безопасности; на переднем сиденье — только с ДУУ. Детское удерживающее устройство должно соответствовать весу и росту ребенка. Самым безопасным детским удерживающим устройством является детское автомобильное кресло. Ребенок должен быть пристегнут с момента начала движения транспортного средства до его полной остановки.

Уберечь ребенка от трагедий на дороге — долг каждого взрослого. Фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекцией Алтайского края.

За нарушение правил перевозки детей автомобильным транспортом предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ в виде штрафа в размере 3000 рублей.

Помните, что ни один штраф не сравнится с жизнью и здоровьем детей. Уберечь ребенка от трагедий на дороге — долг каждого взрослого. Пристегнитесь сами и пристегните самое дорогое. Берегите свою жизнь и сохраните жизнь своих детей!