Горячую воду на один день отключат по нескольким улицам Барнаула

Отключение горячей воды продлится до 22:00 вечера 24 мая по нескольким улицам Барнаула, сообщает СГК .

Специалисты монтируют заглушки байпасных линий на участке магистральной тепловой сети М-41 и обратному трубопроводу в районе ул. Попова, 37.

Это позволит бесперебойно снабжать барнаульцев ресурсом во время плановой перекладки теплосетей.

А пока на время работ без горячей воды до 22:00 останутся следующие дома:

Многоквартирные: Монтажников, 6, 11/2, 8, 11/1, 5, 3, Веры Кащеевой, 15, 23/1, 11, 13, 9, 17/1, 2, 8, 10, 12, 6, 16, 7, 4, 1, 3, 25, 19, 17/2, 23/2, Кавалерийская, 7, 5, 3, 1 Попова, 16, 4/1, 4/2, 6/1, 10/1, 10/2, 6/2, 18, Гущина, 154, 175, 160, 181а, 181;

Монтажников, 6, 11/2, 8, 11/1, 5, 3, Веры Кащеевой, 15, 23/1, 11, 13, 9, 17/1, 2, 8, 10, 12, 6, 16, 7, 4, 1, 3, 25, 19, 17/2, 23/2, Кавалерийская, 7, 5, 3, 1 Попова, 16, 4/1, 4/2, 6/1, 10/1, 10/2, 6/2, 18, Гущина, 154, 175, 160, 181а, 181; Детские сады: Веры Кащеевой, 14, 21 Монтажников, 7;

Веры Кащеевой, 14, 21 Монтажников, 7; Административные здания : Гущина, 158, 154д, 177б, Попова, 31 Веры Кащеевой, 17а;

: Гущина, 158, 154д, 177б, Попова, 31 Веры Кащеевой, 17а; Медицинские учреждения: Веры Кащеевой, 4в Гущина, 179 Попова, 29;

Веры Кащеевой, 4в Гущина, 179 Попова, 29; Школы и ВУЗы: Гущина, 177, Монтажников, 14;

Гущина, 177, Монтажников, 14; Магазины: Попова, 2а.

В СГК принесли извинения гражданам за временные неудобства.

Ранее утром из-за аварии без холодной воды остался ряд домов в Барнауле.