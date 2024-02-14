Голый забор: вырезанное изображение порнозвезды чиновники заменили на портрет украинской модели

Напомним, в центре челябинского села Агаповка на заборе нарисовали Снегурочку с лицом порноактрисы Саши Грей, сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Рисунок сделан по заказу местной администрации. Изображение водрузили прямо за зданием управления образования в рамках сельской зимней Спартакиады "Уральская метелица".

Основу картинки выбирала администрация. Когда местные власти узнали, чей это портрет, молниеносно демонтировали дощечку с лицом. Точнее — вырезали изображение "внучки Деда Мороза".

Чиновница местного культурного департамента уволилась после сельского "порноскандала".

А расписной забор в зимне-сказочных тонах и без лица героини простоял недолго. Власти нашли замену порноактрисе — украинскую модель Валерию Гайдукевич, указывает Baza. И модель местные жители тоже "опознали". И сам баннер-забор поспешили убрать от греха подальше. Такая "Уральская метелица". И смех, и грех.

Гастроль

Между тем в 2013 году Саша Грей посетила Россию по приглашению автомобильного сайта drom.ru. Ее путешествие началось с Дальнего Востока (планировался автопробег), завершилось в Москве на телестудии. Она принимала участие в программе Первого канала "Вечерний Ургант".

Была на Байкале, в Сибири. В Новосибирске отыграла сет в качестве диджея в ночном клубе. В одном из российских городов приняла участие в фотосессии, где появилась в роскошном кокошнике в образе Снегурочки.

В 2009 году вышел фильм Стивена Содерберга "Девушка по вызову", где Грей сыграла главную роль. По словам актрисы, перестала сниматься в кино для взрослых в 2011 году.

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