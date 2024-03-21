«Главное — не есть друг друга». Влиятельные люди края рассказали, как Великий пост отражается на их жизни

Управляющий Изумрудным парком, гендиректор Барнаульского котельного завода, директор барнаульского зоопарка и гендиректор ИД «Алтапресс» рассуждают, как Великий пост отражается на их повседневной жизни и что в это время важнее — пища физическая или пища духовная.

Владислав Вакаев, управляющий Изумрудным парком, отмечает: пост — это очередное напоминание о том, что вести правильный образ жизни нужно всегда.

Владислав Вакаев. Олег Богданов, altapress.ru

«Будучи человеком невоцерковленным, такие традиции не соблюдаю. Хотя как ученый понимаю, что в любой традиции есть какое-то рациональное зерно. Пост, например, позволяет провести очистку организма, встряску. Но неправильно, если человек строго его соблюдает, а потом пускается во все тяжкие. Я считаю, что важнее питаться правильно всегда. Стараться держать себя в форме, не употреблять вредную, мусорную еду. Человеческий организм сформировался всеядным, поэтому нужно стараться употреблять разные виды продуктов, без какого-то крена. Не думаю, что в течение года, например, стоит отказываться от кисломолочных продуктов. У нас и так качественной еды все меньше становится, это серьезно бьет по здоровью. Пост, конечно, не только про еду, но и про душевное состояние: отношении к жизни, к людям. Нужно стараться не проявлять негативных эмоций, агрессии. Это важно. Но опять же, человеком нужно быть всегда, а не эпизодически. Стоит быть умеренным во всех отношениях всегда — и тогда все будет хорошо».

Константин Соболев, генеральный директор «Сибэнергомаш — БКЗ», говорит о том, что именно в период Великого поста стоит вспомнить о духовных ценностях и оглянуться на собственную жизнь.

Константин Соболев, генеральный директор "Сибэнергомаш-БКЗ". www.sibem-bkz.com

«Безусловно, Великий пост влияет на ежедневные привычки и в целом на нашу с вами жизнь. Пост позволяет сосредоточиться на духовных ценностях, люди обращаются к рефлексии и самоанализу, задумываясь о своих поступках. В моей семье мы стараемся уделять больше внимания друг другу, проводить больше времени с близкими нам людьми, сохранять чувство внутреннего покоя и умиротворения».

Сергей Писарев, директор барнаульского зоопарка, убежден: сама идея Великого поста — не про физическую пищу.

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев © РИА Новости / Андрей Каспришин

«На моей жизни Великий пост не отражается никак. Он отражается на моей теще, дорогой Ефросинье Ивановне. Ей уже 95 лет, и чувствует она себя хорошо. Она постится, кушает сейчас овощи, огурчики соленые, каши овсяные. Мы ей, конечно, помогаем. У нас в семье на этот счет действует одно правило. Как сказал один священник, главное — не есть друг друга. На мой взгляд, то, чем ты наполняешь свой физический организм, не столь важно. Имеет значение именно духовное. Великий пост — это про то, чтобы творить добро, нести людям радость. Он напоминает нам о том, что нужно жить с открытой душой, не грешить. Вот что действительно важно. Из подопечных в своем зоопарке я ассоциирую себя не с травоядными. Я ассоциирую себя с теми, кто кушает вкусно! С тиграми, например».

Юрий Пургин, генеральный директор ИД «Алтапресс», подчеркивает: умеренность нужно поддерживать не только в период поста.

Юрий Пургин. Экспертный совет "Промышленность и энергетика" премии "Менеджер года-2023" в ИД "Алтапресс". Анна Зайкова.

«Нет, на мою рутину это не влияет. На мой взгляд, пост побуждает людей, неумеренных в пище, привести себя мало-мальски в порядок. Я же стараюсь питаться весь год правильно, без лишних злоупотреблений, перееданий и возлияний».

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