Глава популярного маркет-плейса впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах

Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале сообщила, что произошедший пожар стал для нее и компании настоящим испытанием.

В настоящее время ведется работа над восстановлением логистической инфраструктуры и выполнением всех обязательств.Тем не менее пострадавший склад решили восстановить, в настоящее время компанией ведется подсчет необходимых инвестиций.

Представители компании сообщат подробности позже.

Ранее сообщалось, что Wildberries планирует открыть новый склад в Санкт-Петербурге.

Самое важное - в нашем Telegram-канале