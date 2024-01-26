Глава Барнаула проверил, как и что готовят для школьных столовых города

Вместе с градоначальником комбинат посетили спикер Барнаульской городской Думы Галина Буевич, замглавы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун, председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова и председатель комитета по образованию Андрей Муль.

Участникам совещания продемонстрировали действующее школьное меню для младших, средних и старших классов. Кроме того, были представлены новые блюда, разработанные предприятием для старшеклассников (гамбургеры, пиццы). Как отметил гендиректор "Глобуса" Сергей Косых, в отличие от фастфуда, они не содержат вредных добавок и могут удовлетворить интерес детей к данным видам блюд.

Также руководитель комбината добавил, что предприятие постоянно работает над совершенствованием рецептур.

Меню должно быть сбалансировано с точки зрения получения жиров, белков и углеводов, чтобы ребенок получил здоровое питание. Мы руководствуемся сборником рецептур, рекомендациями Роспотребнадзора при разработке меню. Согласовываем его с Роспотребнадзором, родительской общественностью, комитетом по образованию. Стараемся вводить новые блюда, которые были бы интересны и полезны детям, — подчеркнул Косых.

Выездное совещание по организации школьного питания провел глава Барнаула Вячеслав Франк в КШП "Глобус". Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Выездное совещание по организации школьного питания провел глава Барнаула Вячеслав Франк в КШП "Глобус". Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. КШП "Глобус" представил комиссии действующее школьное меню для младших, средних и старших классов. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Вячеслав Франк, в свою очередь, указал на то, что работа по модернизации школьного меню должна проводиться открыто.

Перед тем, как вносить радикальные изменения в меню, убирать или добавлять какие-то позиции, нужно проводить тщательную работу с родителями и детьми, учитывать их мнение, привлекать к этой работе Роспотребнадзор и медиков. Объяснять родителям и детям для чего эти изменения вносятся, какую пользу они несут, — дал поручение глава города.

Выездное совещание по организации школьного питания провел глава Барнаула Вячеслав Франк в КШП "Глобус". Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич отметила, что депутаты в составе комиссий регулярно принимают участие в проверках школьного питания. Проводимый мониторинг показал положительные изменения в организации питания.

При необходимости, по итогам проверок, комиссия готовит предложения, как вывести питание на более качественный уровень. Мы видим, что эти предложения учитываются в дальнейшей работе. К тому же, если возникает необходимость, всегда есть возможность задать вопрос руководству комбината. В начале учебного года, в рамках расширенного заседания комитета по социальным вопросам и молодежной политике, мы вместе с общественниками посетили комбинат. Познакомились с работой КШП, условиями хранения продуктов и планами развития организации. Депутаты отметили положительные изменения. Например, 99% всех продуктов, закупаемых комбинатом, производятся алтайскими производителями, — отметила спикер БГД.

Сегодня комбинат школьного питания Глобус оказывает услуги по питанию учащихся в 85 из 88 общеобразовательных школ города. На предприятии трудятся около 600 работников, в том числе обладательница звания "Лучший повар школьной столовой-2022" Елена Степанова.

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