28 января
﻿
Жизнь

Глава Барнаула проверил, как и что готовят для школьных столовых города

Выездное совещание по организации школьного питания провел глава Барнаула Вячеслав Франк в КШП "Глобус", сообщили в пресс-центре городской администрации.

КШП "Глобус" представил комиссии действующее школьное меню для младших, средних и старших классов.
КШП "Глобус" представил комиссии действующее школьное меню для младших, средних и старших классов.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Вместе с градоначальником комбинат посетили спикер Барнаульской городской Думы Галина Буевич, замглавы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун, председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова и председатель комитета по образованию Андрей Муль.

Участникам совещания продемонстрировали действующее школьное меню для младших, средних и старших классов. Кроме того, были представлены новые блюда, разработанные предприятием для старшеклассников (гамбургеры, пиццы). Как отметил гендиректор "Глобуса" Сергей Косых, в отличие от фастфуда, они не содержат вредных добавок и могут удовлетворить интерес детей к данным видам блюд.

Также руководитель комбината добавил, что предприятие постоянно работает над совершенствованием рецептур.

Меню должно быть сбалансировано с точки зрения получения жиров, белков и углеводов, чтобы ребенок получил здоровое питание. Мы руководствуемся сборником рецептур, рекомендациями Роспотребнадзора при разработке меню. Согласовываем его с Роспотребнадзором, родительской общественностью, комитетом по образованию. Стараемся вводить новые блюда, которые были бы интересны и полезны детям, — подчеркнул Косых.

Выездное совещание по организации школьного питания провел глава Барнаула Вячеслав Франк в КШП &quot;Глобус&quot;.
Выездное совещание по организации школьного питания провел глава Барнаула Вячеслав Франк в КШП "Глобус".
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.
Выездное совещание по организации школьного питания провел глава Барнаула Вячеслав Франк в КШП &quot;Глобус&quot;.
Выездное совещание по организации школьного питания провел глава Барнаула Вячеслав Франк в КШП "Глобус".
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.
КШП &quot;Глобус&quot; представил комиссии действующее школьное меню для младших, средних и старших классов.
КШП "Глобус" представил комиссии действующее школьное меню для младших, средних и старших классов.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Вячеслав Франк, в свою очередь, указал на то, что работа по модернизации школьного меню должна проводиться открыто.

Перед тем, как вносить радикальные изменения в меню, убирать или добавлять какие-то позиции, нужно проводить тщательную работу с родителями и детьми, учитывать их мнение, привлекать к этой работе Роспотребнадзор и медиков. Объяснять родителям и детям для чего эти изменения вносятся, какую пользу они несут, — дал поручение глава города.

Выездное совещание по организации школьного питания провел глава Барнаула Вячеслав Франк в КШП &quot;Глобус&quot;.
Выездное совещание по организации школьного питания провел глава Барнаула Вячеслав Франк в КШП "Глобус".
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич отметила, что депутаты в составе комиссий регулярно принимают участие в проверках школьного питания. Проводимый мониторинг показал положительные изменения в организации питания.

При необходимости, по итогам проверок, комиссия готовит предложения, как вывести питание на более качественный уровень. Мы видим, что эти предложения учитываются в дальнейшей работе. К тому же, если возникает необходимость, всегда есть возможность задать вопрос руководству комбината. В начале учебного года, в рамках расширенного заседания комитета по социальным вопросам и молодежной политике, мы вместе с общественниками посетили комбинат. Познакомились с работой КШП, условиями хранения продуктов и планами развития организации. Депутаты отметили положительные изменения. Например, 99% всех продуктов, закупаемых комбинатом, производятся алтайскими производителями, — отметила спикер БГД.

Сегодня комбинат школьного питания Глобус оказывает услуги по питанию учащихся в 85 из 88 общеобразовательных школ города. На предприятии трудятся около 600 работников, в том числе обладательница звания "Лучший повар школьной столовой-2022" Елена Степанова.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость