Гипоаллергенных чудо-щенков продают за 80 тыс. рублей в Барнауле

В Барнауле на продажу выставили редкую породу щенков мальтипу за 80 тыс. рублей.

Продавец заявляет, что щенки мальтипу от породистых родителей. Они отличаются очаровательным внешним видом и небольшим размером - почти игрушечные.

По словам продавца, это порода еще и гипоаллергенна, так как мальтипу практически не линяют.

Малышам всего 1,5 месяца. В объявлении указано, что они ласковые, игривые, очень сообразительны и легко приучаются к пеленке. Мальтипу хорошо ладят с детьми и с другими животными.

Порода щенков имеет приставку F1. Это значит, что они на 50% мальтезе (мальтийская болонка) и на 50% пудели.