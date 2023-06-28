29 июня
﻿
Жизнь

Гипоаллергенных чудо-щенков продают за 80 тыс. рублей в Барнауле

В Барнауле на продажу выставили редкую породу щенков мальтипу за 80 тыс. рублей.

Щенки мальтипу за 80 тыс. рублей
Щенки мальтипу за 80 тыс. рублей
Авито

Продавец заявляет, что щенки мальтипу от породистых родителей. Они отличаются очаровательным внешним видом и небольшим размером - почти игрушечные.

По словам продавца, это порода еще и гипоаллергенна, так как мальтипу практически не линяют.

Малышам всего 1,5 месяца. В объявлении указано, что они ласковые, игривые, очень сообразительны и легко приучаются к пеленке. Мальтипу хорошо ладят с детьми и с другими животными.

Порода щенков имеет приставку F1. Это значит, что они на 50% мальтезе (мальтийская болонка) и на 50% пудели.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость