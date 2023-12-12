Гибнут птицы, мерзнут люди. Хроники непрекращающихся морозов в Алтайском крае

- Из-за морозов в регионе увеличилось количество пожаров. Только за выходные их произошло более 60. Погибли 5 человек.
- В воздухе активнее, чем обычно, накапливаются загрязняющие вещества. В Барнауле и Бийске объявлен режим «черного неба» (что это такое, можно почитать здесь).
- В общежитии Алейска замерзают студенты: трубы в здании еле теплые, а обогреватели разрешают включать только за час до сна.
- На Чуйском тракте в 37-градусный мороз заглох автобус с детьми из Казахстана. К счастью, всех удалось быстро перевезти.
- В Барнауле прекратили собирать главную городскую елку на площади Сахарова. Пока готова только треть каркаса.
Мороз.
Михаил Хаустов
- Барнаульцы обнаружили у Старого моста собак, которых кто-то бросил в мороз на привязи. Животных подкармливают, но они могут погибнуть.
- Из-за холода гибнут птицы — так, очевидцы обнаружили примерзшую ворону на ветке дерева в Барнауле.
- У барнаульцев в доме по ул. Южные Мастерские перемерзла вода в трубах. Пока им никто не может помочь.
- В некоторых городах возникли проблемы с общественным транспортом. В частности, о поломках автобусов сообщают жители Бийска.
По данным синоптиков, морозы в Алтайском крае продлятся до 16 декабря. Самая низкая температура ожидается 13 и 14 декабря.