Геймеры перестали пользоваться Windows 11

Геймер и обычные пользовали стали предпочитать ОС Windows 10. Об этом сообщает издание Neowin.

Отмечается, что издание сослалось на ежемесячный отчет Steam. Площадка собирает его регулярно.

Оказалось, что в марте геймеры стали использовать Windows 10. Отметим, что версия вышла в 2015 году и на данный момент считается самой востребованной системой от Microsoft.

На данный момент на третьем месте стоит Windows 7, на четвертом — Windows 8.1.

Также в марте ОС от Microsoft стали лидирующими среди геймеров. Далее за ним идет Linux и macOS.

Ранее сообщалось, что в три раза больше геймеров стало в России за последние четыре года.

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