10 октября
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Жизнь

Геомагнитный шторм обрушился на россиян. Пик активности

Геомагнитная обстановка по-прежнему нестабильная.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

Так, 8 октября ночью разыгралась магнитная буря силой 4 балла, пишет "МК". Утром началось затишье, но до космического штиля не дошло.

В течение дня геомагнитная обстановка будет изменчивой, но уже к вечеру сила колебаний достигнет двух баллов.

Однако метеозависимые люди будут ощущать нестабильную космическую погоду. Поэтому люди заблаговременно пытаются узнать о грядущей космической погоде, которая могут негативно сказаться на их самочувствии.

По мнению экспертов, 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Нужно пить успокаивающие, на травах, чаи. Больше спать. Не употреблять алкоголь. Больше совершать пеших прогулок.

Затишье

Но вскоре наступит длительное затишье, вплоть до 21 октября. В этот день и до 24 октября будут слабые геомагнитные возмущения.

А 25 и 26 октября ожидается слабая магнитная буря.

С 27 до 31 октября магнитосфера — в спокойном состоянии.

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