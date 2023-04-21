Гель-лак для ногтей оказался вреден для здоровья

Серьезно увеличилось число людей, у которых развивается сильнейшая аллергия на метакрилаты — химические вещества в составе гель-лаков.

Главный виновник этой проблемы — гелевый маникюр в домашних условиях. Симптомы аллергической реакции — расшатывание, отслоение и даже выпадение ногтей, появление язв на пальцах, покраснение и опухание кутикулы.

Ранее сообщалось, что барнаулец избил жену, потому что ему не понравились ее маникюр и прическа. Он начал ссору, которая быстро переросла в избиение жены. Не меньше пяти раз мужчина ударил женщину по голове рукам, а затем не менее шести раз ударил ее ногой по телу.