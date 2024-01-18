Где в Барнауле пройдет Крестный ход и когда освятят проруби

19 января в Барнауле освятят проруби и пройдет Крестный ход. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

Подготовка к Крещению начнется 18 января. Этот день в церковном календаре называется Крещенский сочельник. Во всех храмах Барнаула после утренней службы, которая начнется в 8:00, можно будет набрать святой воды.

При этом 19 января в барнаульских храмах тоже будут разливать освященную воду.

Все желающие смогут окунуться в купель. В Барнауле их установили две — на реке Обь, в районе Речного вокзала и на озере Пионерском в Борзовой заимке.

Купель на озере Пионерском

На озере Пионерском окунуться в прорубь можно будет в ночь с 18 на 19 января и весь следующий день. Купель откроется в полночь 18 января и закроется 19 января в 23:00.

Купель осветят 19 января в 11:00 с благословения митрополита Сергия.

Крещенский городок на Речном вокзале

В Знаменском монастыре (ул. Большая Олонская, 26) служба начнется в 8:30, а в 11:00 оттуда стартует Крестный ход. Крестный ход пройдет по ул. Большая Олонская до ул. Мамонтова. Далее по проезжей части ул. Мамонтова до пр. Ленина с выходом на территорию площади Баварина, затем по проезжей части с выходом на территорию Речного вокзала - к Крещенскому городку. После освящения воды все желающие смогут окунуться в прорубь.

Купель на Речном Вокзале будет открыта до 00:00 часов 20 января.

Отмечается, что 19 января в Покровском соборе будут давать горячее питание.

Во время купаний на местах будут дежурить спасатели.

Ранее altapress.ru показывал, что сейчас происходит на Оби в Барнауле и где поставят крест — смотрите фоторепортаж.

Кстати, вода в Крещение считается святой везде, а не только в купели.

Самое важное - в нашем Telegram-канале