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Жизнь

Где в Барнауле на новогодних праздниках можно сделать кулоны-обереги и необычные снежинки

С 3 января в Алтайском государственном Доме народного творчества (улица Ползунова, 41) открывается необычная выставка «Алтай новогодний». В течение нескольких дней здесь будут проводить мастер-классы для всех желающих.

Новый год. Пряничный домик.
Новый год. Пряничный домик.
СС0

Как пояснили в Министерстве культуры Алтайского края, посетители увидят работы 14 мастеров из Волчихинского, Змеиногорского, Третьяковского и Чарышского районов, Рубцовска и Барнаула.

На выставке «Алтай новогодний» пройдут мастер-классы народных ремесленников. Так, 4 января в 12.00 можно научиться изготавливать салфетки из бересты. 5 января в 13.00 состоится мастер-класс по изготовлению обережного кулона. 6 января в 12.00 всех желающих научит изготавливать новогодних гномов.

8 января в это же время начнутся экспресс-уроки игры на гуслях, виброфоне и других редких музыкальных инструментах.

В праздничные дни выставка работает с 11 до 18 часов. Вход свободный.

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