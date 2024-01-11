Где ты, мой будущий муж? Как узнать свою судьбу на Старый Новый год

Традиционно ночь с 13 на 14 января считают самым благоприятным временем для гаданий. О нескольких способах увидеть свою судьбу в Старый Новый год расскажет altapress.ru .

На воске

Традиционный способ гадания, для которого понадобится свеча и миска с холодной водой.

Нужно зажечь свечку и подождать, пока воск оплавится. Затем тонкой струйкой влить его в воду. В миске должна получиться фигура, растолковать которую — дело воображения. Если она похожа на букву — на нее же будет начинаться имя суженого.

А у некоторых символов есть устоявшиеся с древних времен значения:

звезда — удача в работе,

змея — предостережение об опасности,

крест — скорые неприятности,

цветок – перемены к лучшему и встреча с любимым,

полоски или линии — дорога,

паук — предвестник богатства.

По чашкам

Это гадание подходит для компании. По числу человек, которые будут гадать, берут количество чашек. В них помещают разное содержимое — воду, сахар, соль, хлеб, монету, лук и кольцо. Гадающие по очереди выбирают себе чашку с закрытыми глазами.

Выбранные миски предсказывают разные жизненные перемены:

С кольцом — скорую свадьбу,

с монетой — богатство,

с хлебом — достаток,

с луком — слезы,

с сахаром — веселье,

с солью — несчастье,

с водой – особых перемен в жизни не ожидается.

На воде с разными вкусами

Подойдет тем, кто хочет узнать характер будущего избранника.

Понадобятся четыре одинаковых непрозрачных стакана с водой. В первый добавляют мед, во второй – сок лимона, в третий – соль, а в четвертый — вино. Стаканы ставят на поднос, накрывают салфеткой и хаотично переставляют. После выбирают один из них и делают глоток.

Если попался стакан с медом — у суженого будет легкий характер. Кислый вкус пророчит скучный брак, соленый – много слез, а вино предсказывает пьющего партнера.

По обуви

Девушке нужно выйти на дорогу возле дома и бросить любой предмет обуви. Носок покажет, в какую сторону гадающая выйдет замуж. А если обувь повернулась носком к дому — в этом году свадьбы не будет.

На прохожих

Еще один известный и незатейливый способ гадания — выйти на улицу и спросить имя у первого прохожего. Также будут звать и будущего супруга.

С кольцом

Для ритуала нужно золотое или серебряное кольцо. К нему привязывают нитку длиной не менее 20 сантиметров. В стакан, наполовину заполненный водой опускают кольцо на самое дно, придерживая за нитку. Затем его нужно аккуратно поднять над водной поверхностью.

После задают вопрос. Когда кольцо начнет раскачиваться как маятник, нужно считать, сколько раз оно ударится о стекло.

Четное количество раз — ответ «да», нечетное — «нет».

На телевизоре

Это аналог традиционного метода — гадания по книге. Только вместо выбора страницы и строчки нужно включить произвольный телеканал. Первая услышанная фраза станет ответом на заданный вопрос.

На бумажках

Подходит, если у гадающего есть несколько объектов симпатии или поклонников. На девяти маленьких листочках нужно написать имена, а десятый оставить пустым. Затем все бумажки нужно свернуть и положить под подушку.

Сразу после утреннего пробуждения нужно вытянуть листочек и раскрыть его. Какое имя попалось гадающему, так и будут звать будущего партнера. А если бумажка пустая — имя суженого еще неизвестно, и судьба раскроет его сама. Для того, чтобы гадание точно сбылось, на протяжении всего утра нельзя ни с кем разговаривать.

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