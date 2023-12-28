Где рождаются ёлочки

В лесосеменном центре царила атмосфера праздника, поэтому экскурсия получилась по-новогоднему радостной и непринужденной.

Экологи Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги посетили лесной селекционно-семеноводческий центр филиала КАУ «Алтайлес». Фото предоставлено Управлением лесами Минприроды Алтайского края.

Директор Виктор Витальевич Бубенщиков показал гостям основные объекты — производственный комплекс для получения и хранения семян древесно-кустарниковых пород, тепличный комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой и рассказал о технологии выращивания сеянцев с закрытой корневой системой.

Экологи Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги посетили лесной селекционно-семеноводческий центр филиала КАУ «Алтайлес». Фото предоставлено Управлением лесами Минприроды Алтайского края.

В настоящее время селекционно-семеноводческий центр занимается приемом сосновых шишек, и «железнодорожники» смогли наблюдать процесс их переработки от сортировки лесосеменного сырья до просушки семян.

Экологи Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги посетили лесной селекционно-семеноводческий центр филиала КАУ «Алтайлес». Фото предоставлено Управлением лесами Минприроды Алтайского края.

После мероприятия экскурсанты с удовольствием поделились впечатлениями.

Александр Чубаров,

инженер-эколог:

Эмоций и впечатлений очень много. Было интересно посмотреть цикл переработки лесных семян от начала до конца и послушать о выращивании сеянцев. Мы высаживаем деревца, но не знаем откуда что берется, а здесь нам грамотно все объяснили. Я думаю, мы обязательно сюда вернемся.

Экологи Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги посетили лесной селекционно-семеноводческий центр филиала КАУ «Алтайлес». Фото предоставлено Управлением лесами Минприроды Алтайского края. Экологи Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги посетили лесной селекционно-семеноводческий центр филиала КАУ «Алтайлес». Фото предоставлено Управлением лесами Минприроды Алтайского края. Экологи Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги посетили лесной селекционно-семеноводческий центр филиала КАУ «Алтайлес». Фото предоставлено Управлением лесами Минприроды Алтайского края. Экологи Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги посетили лесной селекционно-семеноводческий центр филиала КАУ «Алтайлес». Фото предоставлено Управлением лесами Минприроды Алтайского края.

Юлия Пивкина,

инженер-эколог, участник экскурсии:

Я впервые в лесосеменном центре. Не знала, что у нас есть такой уникальный объект. Процесс выращивания сеянцев для меня, эколога, безусловно, представляет большой интерес. Удивили масштабы производства. Больше всего понравился процесс обескрыливания семян. Хотелось бы приехать сюда перед началом лесокультурного сезона и принять участие в выборке посадочного материала.

ЛССЦ стал единственным за Уралом и одним из шести селекционно-семеноводческих центров, созданных в разных регионах России — в Московской, Воронежской, Костромской, Ленинградской областях и в республике Татарстан. Запуск Центра в эксплуатацию состоялся 26 июля 2012 года, при участии первых лиц Рослесхоза, краевой администрации, представителей лесной и строительной отраслей региона.

Здесь ежегодно выращивается до 7 миллионов посадочного материала хвойных пород Проект является частью российской программы по повышению качества восстановления лесов. Сюда приезжают лесоводы из других сибирских регионов для обмена опытом, в том числе, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Красноярского края, Тывы, Бурятии. С 2019 года, благодаря работе Алтайского лесного селекционно-семеноводческого центра, в лесничествах Алтайского края площадь посадок сеянцами с зарытой корневой системой увеличилась вдвое.

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