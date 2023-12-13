«Газпром газораспределение Барнаул» продолжает догазификацию новых населенных пунктов в Алтайском крае.

В Алтайском крае продолжаются масштабные работы по строительству газораспределительных сетей для догазификации домовладений в ранее газифицированных населенных пунктах. Чтобы сетевой газ скорее пришел к потребителям, работы ведутся одновременно по всему региону. Всего по Алтайскому краю ведется строительство в 107 населенных пунктах. По завершению работ будет создана техническая возможность подключения более чем для 55 тыс. домовладений.

Только за 4 квартал 2023 года были введены в эксплуатацию распределительные сети в 15 населенных пунктах Алтайского края, в том числе в Барнауле, Новоалтайске, поселке Казенная Заимка, в Павловском, Первомайском и Смоленском районах. До конца текущего года планируются вводы газораспределительных сетей в селах Сростки, Верх-Катунское и в поселке Пригородный Бийского района, а также в селах Смоленское и Точильное Смоленского района.

В общей сложности в рамках догазификации до конца 2023 года будет запущено 167, 2 км распределительных сетей, что обеспечило возможность подключения 13,5 тыс. домовладений. С потребителями указанных населенных пунктов заключено более 7,2 тыс. договоров на догазификацию.