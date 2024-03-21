«Гагарин» пролетит над Алтайским краем: жители увидят «хвостатый» след от запуска ракеты

Отмечается, что жители Алтайского края смогут увидеть запуск в виде хвоста (медузы) в небе.
На ракете нанесено изображение Гагарина.
При этом небо для наблюдений должно быть чистым, особенно на горизонте — запад, юго-запад. Чтобы увидеть «космическую медузу» необходимо найти темную, неподсвеченную фонарями местность и открытый горизонт на южное и западное направление.
Ранее сообщалось, что нашли три ступени ракеты «Союз-2.1б» после запуска станции на окололунную орбиту.
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