Гадание в Сочельник: несколько способов узнать свою судьбу

На пяти бумажках нужно написать желание и сунуть их под подушку. То что вытяните утром — сбудется. Перетягивать нельзя!
На ночь нужно выпить стакан соленой воды. При этом мысленно попросите любимого человека напоить вас. Тот кто приснится — ваш будущий муж, ну или жена.
Наберите незнакомый номер и спросите, как зовут того, кто взял трубку. Это и будет имя будущего мужа/жены. Если ответит человек вашего пола, то можете просто поболтать.
Над банкой с рисом левую ладонь держите вниз и задайте вопрос (ответ должен было да/нет). Затем возьмите этой же рукой горсточку зерен и высыпьте на стол. Четное количество — да. Нечетное — нет.
Подслушивайте под дверью соседей. Если тихо, то год будет спокойным. А ругань к «веселью».
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