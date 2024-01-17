Гадание — грех? Можно ли "заглядывать в будущее" на Крещение

Из истории
На Руси период Святок с 7 по 19 января считался самым подходящим временем для гадания. Люди верили, что в этот период стиралась граница между миром людей и миром духов: по земле бродила нечисть, у которой можно осторожно выведать будущее.
Святочные гадания делились на три типа: об урожае, судьбе членов семьи, замужестве или женитьбе.
Считалось, что лучше всего гадать в местах обитания на перекрестках дорог, в лесу, реке или рядом с колодцем. Эти места были "местом обитания" чертей, леших и водяных. В доме обителью домашних духов были печь, баня и хлев. Самым «правдивым» временем была ночь накануне Рождества, Нового года и Крещения.
Святочные гадания делились на три типа: об урожае, судьбе членов семьи, замужестве или женитьбе.
Что говорят священники
Священники подчеркивают, что поверье, о "смывающихся" в купели грехах ошибочное. Они смываются только таинством Покаяния, а заигрывание с потусторонними силами в эти дни — грех.
По словам служителей церкви, нечистая сила старается замазать радость рождению Спасителя грехом гадания, а слова «гадание» и «гадость» однокоренные. Так что искушать судьбу в Святые дни не следует.
Так можно или нет?
Сейчас мы живем в светском государстве, где религия не оказывает влияние на общество, а взгляды на мир у всех различаются. Более того, в России много представителей разных конфессий, у которых есть свои правила, порой непонятные для других. Также есть много агностиков и атеистов, которые этим даже не интересуются.
Однако всегда было известно, что каждый человек сам строит свою жизнь и определяет судьбу. Поэтому гадать или не гадать, верить или нет, и во что именно — дело каждого в отдельности.
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