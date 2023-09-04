5 сентября
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Жизнь

Фотографиями очаровательного заката поделились барнаульцы

Интересные облака проплывали над Барнаул. Участники сообщества Barnaul 22 поделились красивыми кадрами.

Фотографиями очаровательного заката поделились барнаульцы.
Фотографиями очаровательного заката поделились барнаульцы.
Barnaul 22

Такие закаты бывают только в теплое время года, нужно любоваться ими до наступления зимы.

Ранее малиновый закат украсил вечер барнаульцев. Можно было подумать, что Барнаул превратился в Барби-лэнд.

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